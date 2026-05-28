「距離近すぎー！」加藤清史郎、「ファン泣かせなイチャイチャ」ショットに反響！ 「デートみたい」
俳優の加藤清史郎さんは5月27日、自身のInstagramを更新。ドラマ『君が死刑になる前に』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】加藤清史郎＆与田祐希の「ファン泣かせなイチャイチャ」ショット
ファンからは「絵になる二人」「デートみたい」「ファン泣かせなイチャイチャ」「与田ちゃんと距離近すぎー！」「楽しそうすぎる笑」「私の大好きなふたりで参ってもうたぁああ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】加藤清史郎＆与田祐希の「ファン泣かせなイチャイチャ」ショット
「大女優与田祐希様様様」とのオフショット加藤さんは「撮影中は、大女優与田祐希様様様の任命を受け、日傘係を担当させていただいておりました。（半強制的に笑笑笑)」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目が日傘を持つ加藤さんと元乃木坂46の与田祐希さんのツーショット、2、3枚目が「与田様との車内待機中ショット」です。和気あいあいと撮影していることが伝わってきます。
「仲良し3人組」でのオフショットも23日にも、同ドラマのオフショットを投稿した加藤さん。与田さん、俳優の鈴木仁さんと「車をかっ飛ばしてそのロケ先の近くの美味しい定食屋さんに遊びに行った時の写真」を載せています。ファンからは「仲良し3人組」「平和すぎる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)