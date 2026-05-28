「中日２−１楽天」（２８日、バンテリンドーム）

最下位の中日がセ・リーグで唯一の交流戦３連勝発進を決めた。

１点を追う八回だ。先頭の田中が内野安打で出塁すると、続く山本がきっちり送りバントを決めた。ここで村松が同点の左前適時打を放つと、なおも１死一、三塁から板山がセンターへ犠飛を打ち上げ逆転に成功した。

序盤は苦しい展開だった。なかなか攻撃の糸口がつかめずゼロ行進が続いた中、金丸が最少失点で踏ん張った。８回を１失点と粘りの投球を見せると、八回にチームが逆転に成功。金丸はベンチでアイシングをしながら雄たけび＆ガッツポーズ。４勝目を手にした。

お立ち台では「本当にここ２試合調子が悪かったので、きょうは絶対に抑えるという気持ちで投げた」と金丸。「二回はバタバタしましたけど、その後は自分の投球ができた」と語り、「負けが続いていたので。このバンテリンドームで流れを変えることができてよかった」と力を込めた。

チームは交流戦でセ・リーグ唯一の３連勝発進となった。まだまだ借金「１２」で最下位に沈んでいるが、チームが一丸となった勝利は風向きが変わっていきそうだ。