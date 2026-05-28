音楽番組『STAR』次回出演アーティスト発表！なにわ男子、リトグリ、浜野謙太＆後藤真希ほか5組

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6月4日放送のフジテレビ『STAR』（毎週木曜19時～）の出演アーティストが発表された。

■出演アーティスト

AI

すとぷり（莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェル）

なにわ男子

浜野謙太＆後藤真希

Little Glee Monster

※五十音順

■デビュー5周年イヤーのなにわ男子が2曲を特別パフォーマンス

11月にCDデビュー5周年を迎える、なにわ男子が登場。デビューシングル「初心LOVE（うぶらぶ）」の大ヒット以降、2026年1・2月にはグループ初となる単独2大ドーム公演を成功させ、京セラドーム大阪では史上初の6日間連続公演となり、快進撃を続けている。

6月17日に発売を控えるニューアルバム『ND5』より、リード曲「Celebrate」と関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンス。7月11日の北海道公演を皮切りに全国9都市を巡るアリーナツアー『なにわ男子LIVE TOUR 2026 「ND5」』に向けて勢いをさらに加速させる、なにわ男子の最新ステージに注目だ。

■浜野謙太＆後藤真希が夢の共演！ドラマ『銀河の一票』主題歌で魅せる異色コラボ

ファンクバンド・在日ファンクのフロントマンであり俳優としても唯一無二の存在感を放つ浜野謙太と、数々のアーティストとのコラボで快進撃を続ける後藤真希による異色のふたりが奇跡のコラボレーション。作曲家・坂東祐大が手掛けたメインテーマをベースに、浜野自身が作詞を担当した連続ドラマ『銀河の一票』の主題歌『おーへい』を披露する。平成のJ-POPをほうふつとさせる明るく元気なファンクチューンで、熱狂の渦に巻き起こす。

■6月4日の「すとぷりの日」＆「結成10周年」当日にプレミアムステージ

2.5次元アイドルで、史上初の『NHK紅白歌合戦』（2023年『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場）出場と全国5大ドームツアーを制覇した、すとぷりが登場。なんと放送日の6月4日は、彼らが2016年に結成された記念日であり、一般社団法人日本記念日協会によって正式に登録されている「すとぷりの日」。YouTube公式チャンネルの登録者数は400万人超え、動画の総再生回数は驚異の104億回を突破（2025年11月時点）するなど、圧倒的な人気を誇る彼らが、記念すべき結成10周年当日に『STAR』のステージに立つ。

今回は、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルの5人で出演し、「大好きになればいいんじゃない？」「アモーレ・ミオ」「スキスキ星人」のすとぷり定番ソングで紡ぐ「10周年スペシャルメドレー」を披露！記念日を祝う特別パフォーマンスをお見逃しなく。

■AIが話題の最新ドラマ主題歌を圧倒的歌唱力でパフォーマンス

圧倒的歌唱力で人気を博すアーティスト、AIが登場。2025年、25周年のアニバーサリーイヤーを迎え、国内外の大物アーティストとのコラボなど世界を股に掛け活躍する彼女が、連続ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌の「It’s You」を披露。魂を揺さぶる歌声を届ける。

■Little Glee Monsterかれんが『STAR』ナビゲーターに就任

「研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残す」女性ボーカルグループ、Little Glee Monsterが登場。2014年のメジャーデビュー以降、数々の名曲を世に送り出し、2022年に新メンバーを迎え第二章をスタートさせてからも大躍進を遂げている。今回は、進化を続ける彼女たちが、日曜劇場『GIFT』の挿入歌「一輪」をパフォーマンス。

さらに、上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターにかれんが就任。かれんと上垣アナのタッグにも注目だ。

(C)フジテレビジョン

■番組情報

フジテレビ『STAR』

06/04（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/

■【動画】『一輪』 Little Glee Monster