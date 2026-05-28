74歳ブロース監督が指揮!! 南アフリカ代表のW杯メンバーが決定
南アフリカサッカー協会(SAFA)は27日、北中米ワールドカップに臨む南アフリカ代表メンバーを発表した。
南アフリカは開催国として戦った2010年大会以来、4大会ぶり4回目の出場。アフリカ予選ではナイジェリアとベナンの三つ巴となったグループで上位3チームが勝ち点1差にひしめくなか、首位でW杯ストレートインを果たした。
26人のメンバーには、アフリカネーションズカップで4戦2発のFWライル・フォスター(バーンリー)らが選出された。26人中19人が南アフリカリーグのクラブに所属する選手。74歳のウーゴ・ブロース監督は今大会をもって指導者を引退することを表明している。
W杯ではA組に入り、大会の開幕戦として開催国・メキシコと対戦する。その後チェコと韓国と対戦し、初の決勝トーナメント進出を狙っていく。
▽GK
ロンウェン・ウィリアムズ(マメロディ・サンダウンズ)
リカルド・ゴス(シウェレレ)
シフォ・チェイン(オーランド・パイレーツ)
▽DF
ブラッドリー・クロス(カイザー・チーフス)
タバング・マトゥルディ(パロクワネ)
カモゲロ・セベレベレ(オーランド・パイレーツ)
ヌコシナティ・シビシ(オーランド・パイレーツ)
クリソ・ムダウ(マメロディ・サンダウンズ)
オーブリー・モディバ(マメロディ・サンダウンズ)
クルマニ・ヌダマネ(マメロディ・サンダウンズ)
オルウェトゥ・マカニャ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)
ムベケゼリ・ムボカジ(シカゴ・ファイアー/アメリカ)
サムケレ・カビニ(モルデ/ノルウェー)
イメ・オコン(ハノーファー/ドイツ)
▽MF
テボホ・モコエナ(マメロディ・サンダウンズ)
ジェイデン・アダムス(マメロディ・サンダウンズ)
タレンテ・ムバサ(オーランド・パイレーツ)
スフェフェロ・シトレ(トンデラ/ポルトガル)
▽FW
ライル・フォスター(バーンリー/イングランド)
タペロ・マセコ(AELリマソル/キプロス)
ゼンバ・ズワネ(マメロディ・サンダウンズ)
イクラーム・レイナーズ(マメロディ・サンダウンズ)
オスウィン・アポリス(オーランド・パイレーツ)
ツェパング・モレミ(オーランド・パイレーツ)
エビデンス・マクゴパ(オーランド・パイレーツ)
レレボヒレ・モフォケング(オーランド・パイレーツ)
南アフリカは開催国として戦った2010年大会以来、4大会ぶり4回目の出場。アフリカ予選ではナイジェリアとベナンの三つ巴となったグループで上位3チームが勝ち点1差にひしめくなか、首位でW杯ストレートインを果たした。
26人のメンバーには、アフリカネーションズカップで4戦2発のFWライル・フォスター(バーンリー)らが選出された。26人中19人が南アフリカリーグのクラブに所属する選手。74歳のウーゴ・ブロース監督は今大会をもって指導者を引退することを表明している。
▽GK
ロンウェン・ウィリアムズ(マメロディ・サンダウンズ)
リカルド・ゴス(シウェレレ)
シフォ・チェイン(オーランド・パイレーツ)
▽DF
ブラッドリー・クロス(カイザー・チーフス)
タバング・マトゥルディ(パロクワネ)
カモゲロ・セベレベレ(オーランド・パイレーツ)
ヌコシナティ・シビシ(オーランド・パイレーツ)
クリソ・ムダウ(マメロディ・サンダウンズ)
オーブリー・モディバ(マメロディ・サンダウンズ)
クルマニ・ヌダマネ(マメロディ・サンダウンズ)
オルウェトゥ・マカニャ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)
ムベケゼリ・ムボカジ(シカゴ・ファイアー/アメリカ)
サムケレ・カビニ(モルデ/ノルウェー)
イメ・オコン(ハノーファー/ドイツ)
▽MF
テボホ・モコエナ(マメロディ・サンダウンズ)
ジェイデン・アダムス(マメロディ・サンダウンズ)
タレンテ・ムバサ(オーランド・パイレーツ)
スフェフェロ・シトレ(トンデラ/ポルトガル)
▽FW
ライル・フォスター(バーンリー/イングランド)
タペロ・マセコ(AELリマソル/キプロス)
ゼンバ・ズワネ(マメロディ・サンダウンズ)
イクラーム・レイナーズ(マメロディ・サンダウンズ)
オスウィン・アポリス(オーランド・パイレーツ)
ツェパング・モレミ(オーランド・パイレーツ)
エビデンス・マクゴパ(オーランド・パイレーツ)
レレボヒレ・モフォケング(オーランド・パイレーツ)