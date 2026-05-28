　南アフリカサッカー協会(SAFA)は27日、北中米ワールドカップに臨む南アフリカ代表メンバーを発表した。

　南アフリカは開催国として戦った2010年大会以来、4大会ぶり4回目の出場。アフリカ予選ではナイジェリアとベナンの三つ巴となったグループで上位3チームが勝ち点1差にひしめくなか、首位でW杯ストレートインを果たした。

　26人のメンバーには、アフリカネーションズカップで4戦2発のFWライル・フォスター(バーンリー)らが選出された。26人中19人が南アフリカリーグのクラブに所属する選手。74歳のウーゴ・ブロース監督は今大会をもって指導者を引退することを表明している。

　W杯ではA組に入り、大会の開幕戦として開催国・メキシコと対戦する。その後チェコと韓国と対戦し、初の決勝トーナメント進出を狙っていく。

▽GK

ロンウェン・ウィリアムズ(マメロディ・サンダウンズ)

リカルド・ゴス(シウェレレ)

シフォ・チェイン(オーランド・パイレーツ)

▽DF

ブラッドリー・クロス(カイザー・チーフス)

タバング・マトゥルディ(パロクワネ)

カモゲロ・セベレベレ(オーランド・パイレーツ)

ヌコシナティ・シビシ(オーランド・パイレーツ)

クリソ・ムダウ(マメロディ・サンダウンズ)

オーブリー・モディバ(マメロディ・サンダウンズ)

クルマニ・ヌダマネ(マメロディ・サンダウンズ)

オルウェトゥ・マカニャ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)

ムベケゼリ・ムボカジ(シカゴ・ファイアー/アメリカ)

サムケレ・カビニ(モルデ/ノルウェー)

イメ・オコン(ハノーファー/ドイツ)

▽MF

テボホ・モコエナ(マメロディ・サンダウンズ)

ジェイデン・アダムス(マメロディ・サンダウンズ)

タレンテ・ムバサ(オーランド・パイレーツ)

スフェフェロ・シトレ(トンデラ/ポルトガル)

▽FW

ライル・フォスター(バーンリー/イングランド)

タペロ・マセコ(AELリマソル/キプロス)

ゼンバ・ズワネ(マメロディ・サンダウンズ)

イクラーム・レイナーズ(マメロディ・サンダウンズ)

オスウィン・アポリス(オーランド・パイレーツ)

ツェパング・モレミ(オーランド・パイレーツ)

エビデンス・マクゴパ(オーランド・パイレーツ)

レレボヒレ・モフォケング(オーランド・パイレーツ)