加護亜依、9歳息子が「1人で作ってくれた」パンケーキ公開「お料理上手」「焼き加減がちょうどいい」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】元モーニング娘。の加護亜依が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。9歳の息子が作ってくれたパンケーキを公開した。
【写真】38歳元モー娘。「1人で作れるのすごい」9歳息子手作りのこんがりパンケーキ
加護は「お料理好きな息子が1人で作ってくれたパンケーキが世界1美味しかった」とコメントし、写真を投稿。白い器に盛り付けられシロップがかかった、キツネ色の焼き色が綺麗についたパンケーキを公開し「バターが冷蔵庫になかった」と涙を流す絵文字とともにつづっている。
この投稿に、ファンからは「息子さんお料理上手」「作ってもらうと美味しいですよね」「焼き加減がちょうどいい」「1人で作れるのすごい」「盛り付け方が綺麗」などと反響が寄せられている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元モー娘。「1人で作れるのすごい」9歳息子手作りのこんがりパンケーキ
◆加護亜依、息子が1人で作ってくれたパンケーキ公開
加護は「お料理好きな息子が1人で作ってくれたパンケーキが世界1美味しかった」とコメントし、写真を投稿。白い器に盛り付けられシロップがかかった、キツネ色の焼き色が綺麗についたパンケーキを公開し「バターが冷蔵庫になかった」と涙を流す絵文字とともにつづっている。
◆加護亜依の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんお料理上手」「作ってもらうと美味しいですよね」「焼き加減がちょうどいい」「1人で作れるのすごい」「盛り付け方が綺麗」などと反響が寄せられている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
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