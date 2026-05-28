自民党派閥のいわゆる裏金問題を受けて、2024年に離党した世耕弘成衆議院議員が、自民党に復党願を提出したことがわかりました。

■自民・鈴木幹事長と面会、復党願を提出

世耕氏は28日午後、自民党の鈴木幹事長と面会し、復党願を提出しました。

世耕氏は参議院議員を5期務め、2024年、いわゆる裏金問題で政治資金収支報告書に不記載があったことを受け自民党を離党しました。2024年から衆議院にくら替えし、現在は無所属で活動しています。

自民党は今後、世耕氏の地元、和歌山県連の意向を確認した上で党紀委員会を開き復党を認めるかどうか判断することになりますが、この問題で処分を受けた旧安倍派の議員が党の役職に復帰する中、世耕氏の復党も認めるのか自民党の対応が注目されます。

■自民 世耕氏の復党を認める流れになる？

ここからは、日本テレビ政治部・矢岡亮一郎官邸キャップの解説です。

――これで自民党は、世耕氏の復党を認める流れになるんでしょうか。

次は和歌山県連の意向確認、そして、党紀委員会がいつ開かれるかですが、復党の流れにあることは間違いありません。

世耕氏は28日、自民党本部4階にある幹事長室に15分ほど滞在しましたが、建物内の移動は階段を使って、出る際も足早に出て行きました。

実は私たちのカメラは、28日だけではなく、先週も自民党幹事長室を訪れる世耕氏の姿を捉えています。復党に向けて、着々とやりとりを進めている様子がうかがえます。

■「離党勧告」受け離党 高市首相の考えは…

おさらいしますと、世耕氏は2024年4月、裏金問題で自民党として最も重い処分、「離党勧告」を受けて離党しました。

ただ、半年後の解散・総選挙では、無所属で自民党公認候補を破って当選。その後は、自民党復党に向けてアピールする発言もみられました。

――以前から、復帰に意欲満々だったんですね。

そうなんです。そして、自民党の側も今年2月の衆院選で、世耕氏の選挙区では候補者擁立を見送って、世耕氏を事実上「支持」する姿勢を示していました。

――高市首相は、どういう考えなんでしょう。

高市首相は、不記載があった議員には「もう一度働く機会を与えてほしい」という立場を示してきました。

2月の選挙直後には、「自民党四役」といわれる幹部ポストに旧安倍派の幹部で不記載があった西村氏を起用するなど、「みそぎは済んだ」とのメッセージも発信してきました。

■「企業・団体献金」の見直し 進展は

――裏金問題を受けて「企業・団体献金」の見直しが焦点になっていましたが、高市政権ではどうなんでしょうか。

自民党と維新、与党の中でも温度差があって、議論は進んでいません。

この企業・団体献金、自民党は、企業・団体が政治参加する権利として認められるべきとの立場、「禁止より公開」を訴えています。

一方で、「完全廃止」を訴えてきた維新は、連立政権の合意書で「高市総裁の任期中に結論を得る」、つまり、先送りにトーンダウンしていて、進んでいないのが現状です。

世耕氏の復党とともに、この政治改革の進展もしっかりみていく必要があります。