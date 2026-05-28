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d曜日でAmazonを利用する際は「金曜の午前中」に注文すべきだった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【警告】ドコモd曜日の公式バナーを信じると大損します。Amazon利用者が陥るポイント消滅の落とし穴」を公開した。毎週金曜日と土曜日に開催されるキャンペーン「d曜日」について、利用者が陥りやすい注意点と解決策を解説している。



「d曜日」は、対象のネットショップでd払いを利用すると、ポイントが還元される人気のキャンペーンだ。しかし、公式バナーを鵜呑みにすると痛い目を見るとドックんは指摘する。最大の落とし穴は、キャンペーンの判定基準が「注文日」ではなく「決済日」であることだ。金曜日や土曜日に注文をしても、店舗側のシステム上の都合で売上データがドコモに到着した日（決済完了日）が日曜日以降にずれてしまうと、還元の対象外になってしまうという。「注文した日で判断してほしいよね」とモコも驚きの声を上げた。



さらに、毎月手動での「エントリー」が必須であることや、抽選で当たる最大20%のポイント還元は「d払いアプリ内のネットショッピング」限定であり、Amazonなどの主要サイトは対象外であることも解説された。特にAmazonを利用する場合、商品の手配時に決済されるケースが多いため、確実に対象とするには「金曜の午前中に注文すること」が推奨されている。



また、Amazonでd払いを利用する際の仕様として、強制的に「電話料金合算払い」になる点にも言及。これにより、dカード支払いによる上乗せポイントが獲得できず、d曜日キャンペーン単体での最大還元率は3.5%に目減りしてしまう。ただし、Amazon独自のポイント還元を組み合わせることで、高還元を目指すことも可能だという。最後に、Amazon側でのd払い設定手順として、スマートフォンのWi-Fiを切断し、携帯電話会社の請求を追加するという具体的なステップが紹介された。



お得に見えるキャンペーンも、細かな適用条件やシステムの裏側を把握していないと恩恵を逃してしまう。ドックんは「ドコモのルールを正しく知って早めに行動し、早めに使うこと」と語り、確実にお得な制度を活用するための知識を提示した。