アジア大会 日本での開催は32年ぶり！

ことし秋に開幕する「アジア大会 愛知･名古屋」。9月19日（土）～10月4日（日）まで、43競技が53の会場で実施されます。日本での開催は1994年の広島大会以来32年ぶり。

前回大会で、日本は 金52・銀67・銅69と、計188個のメダルを獲得しています。

現時点で公表されている競技・実施会場・スケジュール（4月27日時点）を一覧でお伝えします。詳細が決まり次第随時更新していきます。

■水泳

【競泳】東京アクアティクスセンター

→9月20日～25日

【飛込】東京アクアティクスセンター

→9月26日～30日

【アーティスティックスイミング】古橋廣之進記念浜松市総合水泳場[ToBiO](静岡）

→9月26日～28日

【水球】名古屋市総合体育館[レインボープール]

→9月20日～24日・26日～10月3日



■アーチェリー

【リカーブ・コンパウンド】岡崎中央総合公園多目的広場

→9月26日～10月3日



■陸上競技

【トラック／フィールド】名古屋市瑞穂公園陸上競技場

→9月24日～29日

【マラソン】名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース）

→9月26日

【競歩】愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

→9月23日・27日



■バドミントン

一宮市総合体育館

→9月20日～29日

野球・ソフトボール・バスケなどは？

■野球・ソフトボール

【野球】岡崎中央総合公園野球場・豊橋市民球場

→9月21日～9月23日・9月25日～27日

【ソフトボール】安城市総合運動公園ソフトボール場

→9月26日～10月3日



■バスケットボール

【バスケットボール】愛知国際アリーナ

→9月10日～14日・16日～22日・24日～26日

【3x3 バスケットボール】金城ふ頭駅前特設コート

→9月21日～25日



■ボクシング 西尾市総合体育館

→9月21日～30日・10月2日



■ブレイキン 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]

→10月2日・3日



■カヌー・カヤック

【スプリント】三好池カヌー競技場

→9月23日～26日

【スラローム】矢作川カヌースラロームコース

→9月29日～10月2日

馬術・Eスポーツなどは？

■コンバットスポーツ

【柔術】愛知県武道館

→10月1日～3日

【クラッシュ】愛知県武道館

→9月27日～29日

【総合格闘技】名古屋市稲永スポーツセンター

→9月20日～22日



■クリケット

【T20】愛知県口論義運動公園

→9月17日・18日・20日・22日・24日～26日・28日・29日・10月1日・3日



■自転車競技

【トラックレース】伊豆ベロドローム

→9月29日～10月2日

【ロードレース】新城市内特設コース

→9月20日・22日・23日

【マウンテンバイク】小幡緑地

→9月24日・25日

【BMXレーシング】名古屋競輪場 ＢＭＸレースコース

→9月28日

【BMXフリースタイル】愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]

→9月26日・27日



■馬術

【馬場馬術】馬事公苑

→9月25日～27日

【総合馬術】馬事公苑

→9月21日～23日

【障害馬術】馬事公苑

→10月1日・3日・4日



■Eスポーツ

愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]

→9月23日～10月2日



■フェンシング

【フルーレ・エペ・サーブル】愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]

→9月22日～27日

サッカー・ゴルフ・体操などは？

■サッカー

豊田スタジアム

→9月16日・20日・23日・26日・10月3日

名古屋市港サッカー場

→9月14日・15日・17日・18日・22日

ウェーブスタジアム刈谷

→9月16日・20日・21日・23日

名古屋市瑞穂公園ラグビー場

→9月15日・18日・22日・25日

岐阜メモリアルセンター長良川競技場

→9月14日・17日・21日

小笠山総合運動公園エコパスタジアム

→9月14日・17日・21日・25日・29日・10月2日

長居陸上競技場

→9月14日・17日・21日・25日・30日



■ゴルフ

春日井カントリークラブ 東コース

→9月30日～10月3日



■体操

【体操競技】名古屋市総合体育館[レインボーホール]

→9月21日～25日

【新体操】名古屋市総合体育館[レインボーホール]

→10月1日～3日

【トランポリン】名古屋市総合体育館[レインボーホール]

→9月27日

■ハンドボール

春日井市総合体育館

→9月20日～23日・25日・26日

エントリオ

→9月20日～23日・25日～27日・29日



■ホッケー

岐阜県グリーンスタジアム

→9月18日・20日～28日・30日～10月3日

柔道・空手・近代五種などは？

■柔道

愛知国際アリーナ

→9月30日～10月3日



■カバディ

東海市民体育館

→9月21日～26日



■空手

【形・組手】豊橋市総合体育館

→9月20日～23日



■近代五種

安城市総合運動公園

→9月16日～18日・20日



■パデル 調整中



■ローイング

長良川国際レガッタコース

→9月20日～24日

ラグビー・スケートボードなどは？

■ラグビー

【ラグビー７s】名古屋市瑞穂公園ラグビー場

→10月1日～3日



■セーリング

海陽ヨットハーバー

→9月26日~10月3日



■セパタクロー

名古屋市瑞穂公園体育館

→9月20日～25日・27日～10月3日



■射撃

【ライフル・ピストル・クレー】愛知県総合射撃場

→9月20日～10月1日



■スケートボード

愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]

→9月24日～27日

卓球・テニスなどは？

■スポーツクライミング

名古屋市国際展示場[ポートメッセなごや]第１展示館

→9月29日～10月3日



■スカッシュ

名古屋金城ふ頭アリーナ

→9月23日～10月2日



■サーフィン

田原市赤羽根町大石海岸［太平洋ロングビーチ］

→9月25日～28日



■卓球

スカイホール豊田

→9月20日～28日



■テコンドー

【キョルギ】豊橋市総合体育館

→10月2日・3日

【プムセ】豊橋市総合体育館

→10月1日



■テニス

【テニス】名古屋市東山公園テニスセンター

→9月27日～10月3日

【ソフトテニス】名古屋市東山公園テニスセンター

→9月18日・20日～23日



■テックボール 調整中

バレーボール・レスリングなどは？

■トライアスロン

蒲郡市内特設コース

→9月20日・21日



■バレーボール

【バレーボール】岡崎中央総合公園総合体育館

→9月16日～18日・20日～22日・27日～29日・10月1日～3日

【バレーボール】小牧市スポーツ公園総合体育館

→9月16日～18日・20日～22日・27日～29日・10月1日～3日



【ビーチバレーボール】碧南緑地ビーチコート

→9月20日～10月3日



■ウエイトリフティング

名古屋市中小企業振興会館

→9月23日～29日



■レスリング

【フリースタイル】名古屋市稲永スポーツセンター

→9月30日～10月3日

【グレコローマン】名古屋市稲永スポーツセンター

→9月30日・10月1日



■武術太極拳

【套路】愛知県武道館

→9月20日～23日

【散打】愛知県武道館

→9月20日～24日