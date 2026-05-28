【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】
アジア大会 日本での開催は32年ぶり！
ことし秋に開幕する「アジア大会 愛知･名古屋」。9月19日（土）～10月4日（日）まで、43競技が53の会場で実施されます。日本での開催は1994年の広島大会以来32年ぶり。
前回大会で、日本は 金52・銀67・銅69と、計188個のメダルを獲得しています。
現時点で公表されている競技・実施会場・スケジュール（4月27日時点）を一覧でお伝えします。詳細が決まり次第随時更新していきます。
■水泳
【競泳】東京アクアティクスセンター
→9月20日～25日
【飛込】東京アクアティクスセンター
→9月26日～30日
【アーティスティックスイミング】古橋廣之進記念浜松市総合水泳場[ToBiO](静岡）
→9月26日～28日
【水球】名古屋市総合体育館[レインボープール]
→9月20日～24日・26日～10月3日
■アーチェリー
【リカーブ・コンパウンド】岡崎中央総合公園多目的広場
→9月26日～10月3日
■陸上競技
【トラック／フィールド】名古屋市瑞穂公園陸上競技場
→9月24日～29日
【マラソン】名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース）
→9月26日
【競歩】愛知県庁・名古屋市役所周辺コース
→9月23日・27日
■バドミントン
一宮市総合体育館
→9月20日～29日
野球・ソフトボール・バスケなどは？
■野球・ソフトボール
【野球】岡崎中央総合公園野球場・豊橋市民球場
→9月21日～9月23日・9月25日～27日
【ソフトボール】安城市総合運動公園ソフトボール場
→9月26日～10月3日
■バスケットボール
【バスケットボール】愛知国際アリーナ
→9月10日～14日・16日～22日・24日～26日
【3x3 バスケットボール】金城ふ頭駅前特設コート
→9月21日～25日
■ボクシング 西尾市総合体育館
→9月21日～30日・10月2日
■ブレイキン 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
→10月2日・3日
■カヌー・カヤック
【スプリント】三好池カヌー競技場
→9月23日～26日
【スラローム】矢作川カヌースラロームコース
→9月29日～10月2日
馬術・Eスポーツなどは？
■コンバットスポーツ
【柔術】愛知県武道館
→10月1日～3日
【クラッシュ】愛知県武道館
→9月27日～29日
【総合格闘技】名古屋市稲永スポーツセンター
→9月20日～22日
■クリケット
【T20】愛知県口論義運動公園
→9月17日・18日・20日・22日・24日～26日・28日・29日・10月1日・3日
■自転車競技
【トラックレース】伊豆ベロドローム
→9月29日～10月2日
【ロードレース】新城市内特設コース
→9月20日・22日・23日
【マウンテンバイク】小幡緑地
→9月24日・25日
【BMXレーシング】名古屋競輪場 ＢＭＸレースコース
→9月28日
【BMXフリースタイル】愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
→9月26日・27日
■馬術
【馬場馬術】馬事公苑
→9月25日～27日
【総合馬術】馬事公苑
→9月21日～23日
【障害馬術】馬事公苑
→10月1日・3日・4日
■Eスポーツ
愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
→9月23日～10月2日
■フェンシング
【フルーレ・エペ・サーブル】愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
→9月22日～27日
サッカー・ゴルフ・体操などは？
■サッカー
豊田スタジアム
→9月16日・20日・23日・26日・10月3日
名古屋市港サッカー場
→9月14日・15日・17日・18日・22日
ウェーブスタジアム刈谷
→9月16日・20日・21日・23日
名古屋市瑞穂公園ラグビー場
→9月15日・18日・22日・25日
岐阜メモリアルセンター長良川競技場
→9月14日・17日・21日
小笠山総合運動公園エコパスタジアム
→9月14日・17日・21日・25日・29日・10月2日
長居陸上競技場
→9月14日・17日・21日・25日・30日
■ゴルフ
春日井カントリークラブ 東コース
→9月30日～10月3日
■体操
【体操競技】名古屋市総合体育館[レインボーホール]
→9月21日～25日
【新体操】名古屋市総合体育館[レインボーホール]
→10月1日～3日
【トランポリン】名古屋市総合体育館[レインボーホール]
→9月27日
■ハンドボール
春日井市総合体育館
→9月20日～23日・25日・26日
エントリオ
→9月20日～23日・25日～27日・29日
■ホッケー
岐阜県グリーンスタジアム
→9月18日・20日～28日・30日～10月3日
柔道・空手・近代五種などは？
■柔道
愛知国際アリーナ
→9月30日～10月3日
■カバディ
東海市民体育館
→9月21日～26日
■空手
【形・組手】豊橋市総合体育館
→9月20日～23日
■近代五種
安城市総合運動公園
→9月16日～18日・20日
■パデル 調整中
■ローイング
長良川国際レガッタコース
→9月20日～24日
ラグビー・スケートボードなどは？
■ラグビー
【ラグビー７s】名古屋市瑞穂公園ラグビー場
→10月1日～3日
■セーリング
海陽ヨットハーバー
→9月26日~10月3日
■セパタクロー
名古屋市瑞穂公園体育館
→9月20日～25日・27日～10月3日
■射撃
【ライフル・ピストル・クレー】愛知県総合射撃場
→9月20日～10月1日
■スケートボード
愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
→9月24日～27日
卓球・テニスなどは？
■スポーツクライミング
名古屋市国際展示場[ポートメッセなごや]第１展示館
→9月29日～10月3日
■スカッシュ
名古屋金城ふ頭アリーナ
→9月23日～10月2日
■サーフィン
田原市赤羽根町大石海岸［太平洋ロングビーチ］
→9月25日～28日
■卓球
スカイホール豊田
→9月20日～28日
■テコンドー
【キョルギ】豊橋市総合体育館
→10月2日・3日
【プムセ】豊橋市総合体育館
→10月1日
■テニス
【テニス】名古屋市東山公園テニスセンター
→9月27日～10月3日
【ソフトテニス】名古屋市東山公園テニスセンター
→9月18日・20日～23日
■テックボール 調整中
バレーボール・レスリングなどは？
■トライアスロン
蒲郡市内特設コース
→9月20日・21日
■バレーボール
【バレーボール】岡崎中央総合公園総合体育館
→9月16日～18日・20日～22日・27日～29日・10月1日～3日
【バレーボール】小牧市スポーツ公園総合体育館
→9月16日～18日・20日～22日・27日～29日・10月1日～3日
【ビーチバレーボール】碧南緑地ビーチコート
→9月20日～10月3日
■ウエイトリフティング
名古屋市中小企業振興会館
→9月23日～29日
■レスリング
【フリースタイル】名古屋市稲永スポーツセンター
→9月30日～10月3日
【グレコローマン】名古屋市稲永スポーツセンター
→9月30日・10月1日
■武術太極拳
【套路】愛知県武道館
→9月20日～23日
【散打】愛知県武道館
→9月20日～24日