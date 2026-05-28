犬が舌を出す理由5つ

犬が舌を出しているからといって、すぐに異常とは限りません。体を冷やしているだけのこともあれば、安心して力が抜けていることもあります。

まずは、よくある理由を順番に見ていきましょう。

1.体温調節をしている

暑い日や運動のあとに、舌を出してハァハァするのは、体の熱を逃がすためです。犬は汗をかきにくいため、舌や口の中の水分を蒸発させることで体温を下げています。

散歩のあとや夏場であれば、まずこの理由が考えられます。

2.リラックスして口元の力が抜けている

安心しているときや、うとうとしているときに、口元の力が抜けて舌が少し出ることがあります。寝る前やくつろいでいるときによく見られる仕草です。

ほんの少しだけ舌が出ていて、呼吸も穏やかなら、あまり心配のないことが多いです。

3.嬉しい・興奮している

飼い主の帰宅、遊びの最中、嬉しい出来事があったときなど、気持ちが高ぶると舌を出すことがあります。

興奮で呼吸が速くなり、ハァハァしたような状態になることもあります。しばらくして落ち着き、自然に元に戻るなら、生理的な反応として考えやすいです。

4.体のつくりの影響

鼻の短い犬種や、歯並び、噛み合わせの関係で、普段から舌が出やすい犬もいます。いつもちょこんと舌が見えている犬なら、体質による可能性もあります。

この場合は、急な変化がないかどうかを普段から知っておくと安心です。

5.体調不良や痛み・呼吸器の問題

暑くもないのに激しくハァハァしている、落ち着かない、苦しそうという場合は注意が必要です。

痛み、不安、発熱、呼吸器や心臓のトラブルなどが隠れていることもあります。舌を出していることだけで判断せず、元気や食欲、呼吸の様子もあわせて見ることが大切です。

注意すべき舌の状態

舌を出しているだけなら問題のないことも多いですが、次のような状態があるときは注意が必要です。様子見を長引かせず、早めに相談したほうが安心です。

暑くないのに、ずっと激しくハァハァしている 舌の色が白い、黄色い、紫っぽい 元気がない、苦しそう、よだれが多い

特に舌の色が普段と違うときは、酸素不足や血流の異常が関係していることもあります。「ちょっと変かも」で済ませず、全身の状態とあわせて見たほうがよいでしょう。

見分け方のコツ

舌を出す理由を見分けるときは、「いつ出しているか」を考えると分かりやすくなります。たとえば、散歩のあとや暑い環境なら体温調節の可能性が高いです。

一方で、寝る前や安心しているときに少しだけ出ているなら、リラックスしている状態と考えられます。

見るポイントは、いつ出しているか、どのくらい出しているか、呼吸は荒いか、元気や食欲はあるかです。舌だけを見るのではなく、全体の様子をセットで確認すると判断しやすくなります。

まとめ

犬が舌を出す理由としていちばん多いのは体温調節で、ほかにもリラックス、興奮、体のつくりによる場合があります。ただし、暑くないのに激しいパンティングが続く、舌の色がいつもと違う、元気がないといった場合は、体調不良のサインかもしれません。

大切なのは、普段の状態を知っておいて、「いつもと違う」に気づくことです。少しでも違和感があるときは、早めに相談しておくと安心につながります。

(獣医師監修：後藤マチ子)