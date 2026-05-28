1週間ぶりに大好きなお母さんが帰ってきた…！わんこたちの熱烈歓迎の光景がSNSで話題です。これだから犬は…！そう感じさせてくれる投稿には「嬉しくてたまらんよな」「この瞬間、最高に幸せ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1週間ぶりに『入院していた母』が帰宅→ドアを開けた瞬間、犬が大喜びして…『やっと会えた！』感動の再会】

お母さんと1週間ぶりの再会

愛が溢れて止まらない…！わんこたちの熱烈歓迎の様子が、TikTokアカウント「maa...ooo」に紹介されました。この日は入院していたお母さんが退院する日。

2匹のわんこ「こもも」さんと「こむぎ」さんはお母さんのことが大好き。旅行に出た日はずっと窓辺で待ち焦がれているほどだといいます。

リビングの扉が開いた瞬間、待ってましたとばかりに飛び出してきたこももさんとこむぎさん。お母さんがソファに座る間も待ちきれません！2匹のおかえり攻撃は勢いを増すばかりだったそう。

嬉しいが溢れるわんこたち

ちぎれそうなほど尻尾をブンブンと振り、一か所に留まれないほどテンションはMAX。『お母さん！』『待ってたよ！』と、嬉しいが溢れる2匹の姿には、思わず頬が緩んでしまいます。

わたしたちの1日は、犬にとっては3日～1週間ともいわれています。こももさんとこむぎさんがお母さんと再会したのは実に1週間ぶり。これだけの熱烈歓迎も頷いてしまいます。

やっと会えた…！感動の再会

2匹の愛を受け止めることに忙しいお母さん。代わる代わるおかえりを言いにくるので、休まる暇がありません。とはいえ愛犬との再会を待ち望んでいたのはお母さんも同じです。優しい笑みを浮かべながら、2匹の愛を受け止め続けていたといいます。

『やっと会えた』そんな言葉がぴったりな、こももさんとこむぎさんの感動の再会シーンは、多くの人に笑顔を届けたのでした♡

ホッコリ温かな気持ちになるこちらの投稿には「首を長くして待ってたもんね」「お母さんも幸せ」「愛がたっぷりで可愛い」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「maa...ooo」には、こむぎさんとこももさんの笑いが溢れた日々が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「maa...ooo」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております