世界最大級の音楽ソフト＆関連グッズ販売チェーン「タワーレコード」の店舗発表が各地で相次いでいる。

タワーレコードはこの日まで、公式サイトで町田店や水戸オーパ店の閉店を発表。町田店は26日、店舗の公式Xで「【閉店のお知らせ】誠に勝手ながら、タワーレコード町田店は、2026年7月6日(月)をもって閉店させていただくこととなりました。永きにわたり多くのお客様にご愛顧賜りましたことを心より感謝申し上げます」と発表した。

また、タワーレコード水戸オーパ店も28日、公式Xで閉店を発表。「【閉店のお知らせ】誠に勝手ながら、タワーレコード水戸オーパ店は、施設の閉館に伴い2026年7月31日(金)をもって閉店させていただくこととなりました。永きにわたり多くのお客様にご愛顧賜りましたことを心より感謝申し上げます」と告知。Xのプロフィルによるとオープンは19年4月だという。

タワーレコードの相次ぐ閉店に対し、Xでは「ええ、タワレコさん閉店ニュース続いてる お店行かないと！」「なんかここ数日でタワレコの店舗も閉店のお知らせが出てて悲しい限りだよ……」「タワレコの閉店ラッシュ…」「タワレコがどんどん閉店していってて、さみしい サブスク時代やから仕方ないのかもやけど 時代の流れかー」「なんかタワレコの閉店情報が続々と流れてきて地元にはもうとっくになくなったのにも関わらず何とも言えない不安に駆られている

」などと書き込まれていた。

同グループは「タワレコ」の愛称で親しまれ、音楽だけでなくサブカルの発信基地として若者を中心に支持を得てきた。