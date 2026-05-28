大分が韓国クラブと業務提携「CEOには現役時代から今まで多くの事を学ばせて頂いており…」
大分トリニータは28日、坡州フロンティアFC(韓国2部)との業務提携を発表した。
クラブは公式サイトで「大分トリニータは、サッカーを通じて大分の活力に貢献することをクラブ理念とし、海外複数のクラブと様々な業務提携をしております。その中で今回、韓国・坡州(パジュ)に本拠地を置きますKリーグ2部坡州フロンティアFCと両クラブの発展のため、アカデミー及びスタッフの相互交流を開始いたしました」と報告している。
続けて「坡州フロンティアFCは、大分FC(現・大分トリニータ)で選手として活躍し、引退後はアカデミー指導者、トップチーム監督としてクラブに貢献して頂いた皇甫官(ファンボ・カン)氏がCEOを務めるクラブチームです」と紹介した。
また、業務提携の内容の一部として「アカデミー年代の人材育成のための人的国際交流」「両クラブのスタッフ間の人的国際交流の促進」「両クラブの発展のための情報共有」の3つを挙げている。
株式会社大分フットボールクラブ代表取締役社長の小澤正風氏は「この度、坡州フロンティアFCと提携が出来、大変嬉しく思います。CEOのファンボ氏にはその現役時代から今まで多くの事を学ばせて頂いており、ファンボ氏がオーナーを務めるFC CANNONとは既にアカデミーの交流を始めております。素晴らしい環境をお持ちの坡州フロンティアFCとは両クラブの発展のための強化協力のみならず、アカデミーやスタッフ間の国際交流も促進して参ります」と述べた。
坡州フロンティアFCのCEOである皇甫官氏は「大分トリニータは選手時代から指導者まで長い時間を共にした特別なクラブです」とコメント。「今回の提携は単なる交流を超えて、大分トリニータと坡州フロンティアFCがより広い舞台へと進むための重要な出発点になると願っております」と期待を込めた。
クラブは公式サイトで「大分トリニータは、サッカーを通じて大分の活力に貢献することをクラブ理念とし、海外複数のクラブと様々な業務提携をしております。その中で今回、韓国・坡州(パジュ)に本拠地を置きますKリーグ2部坡州フロンティアFCと両クラブの発展のため、アカデミー及びスタッフの相互交流を開始いたしました」と報告している。
また、業務提携の内容の一部として「アカデミー年代の人材育成のための人的国際交流」「両クラブのスタッフ間の人的国際交流の促進」「両クラブの発展のための情報共有」の3つを挙げている。
株式会社大分フットボールクラブ代表取締役社長の小澤正風氏は「この度、坡州フロンティアFCと提携が出来、大変嬉しく思います。CEOのファンボ氏にはその現役時代から今まで多くの事を学ばせて頂いており、ファンボ氏がオーナーを務めるFC CANNONとは既にアカデミーの交流を始めております。素晴らしい環境をお持ちの坡州フロンティアFCとは両クラブの発展のための強化協力のみならず、アカデミーやスタッフ間の国際交流も促進して参ります」と述べた。
坡州フロンティアFCのCEOである皇甫官氏は「大分トリニータは選手時代から指導者まで長い時間を共にした特別なクラブです」とコメント。「今回の提携は単なる交流を超えて、大分トリニータと坡州フロンティアFCがより広い舞台へと進むための重要な出発点になると願っております」と期待を込めた。