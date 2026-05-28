「62」を叩き出した木下稜介（写真は日本プロ）（撮影：佐々木啓）

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＜〜全英への道〜ミズノオープン　初日◇28日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。

【写真】木下稜介が未発表パターを投入！

2024年大会覇者の木下稜介が10バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベストタイ「62」をマーク。10アンダー・単独首位でホールアウトしている。3打差2位に杉山知靖。4打差3位タイに比嘉一貴、生源寺龍憲、小西たかのり、植竹勇太が続いている。昨年覇者の阿久津未来也は2アンダー・29位タイ。先週の「日本プロ」でツアー初優勝を挙げた細野勇策は、1オーバー・113位タイで前半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円で、優勝者には2000万円が贈られる。上位3人には今年の海外メジャー「全英オープン」の出場権が与えられる。
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