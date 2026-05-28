高橋みなみ、“最強の組み合わせ”で作った鶏肉料理など5品の豪華夕飯公開「卵焼きミスに見えない」「パンチが効いてよさそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊富な夕飯の食卓を公開し、話題となっている。
【写真】35歳元AKB神7「卵焼きミスに見えない」“最強の組み合わせ”で作った鶏肉料理など5品
高橋は「鶏ガラとニンニク最強」とコメントを添え、調理中の動画を投稿。一口大に切った鶏肉とキャベツを炒めている様子を公開した。動画からはキャベツがシャッキリ炒められている様子などを伺うことができる。
続く投稿では「夜ごはん」と題し、完成した料理が並ぶ食卓の写真を公開。先ほどの動画で作っていた鶏肉とキャベツの鶏ガラニンニク炒めのほか、アスパラガスのベーコン巻き、ごぼうサラダ、豆腐と葉物野菜の味噌汁、卵焼きが並んでいる。なお、卵焼きには「卵焼き焼きミスり」とコメントが添えられている。
この投稿には「うちでもその組み合わせが優勝です」「モリモリ食べられそう」「絶対に美味しいやつ」「ニンニクでパンチが効いてよさそう」「品数多くてすごい」「野菜もたっぷりの晩ごはんだ」「卵焼きミスに見えない」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「卵焼きミスに見えない」“最強の組み合わせ”で作った鶏肉料理など5品
◆高橋みなみ、鶏ガラとニンニクを使って調理
高橋は「鶏ガラとニンニク最強」とコメントを添え、調理中の動画を投稿。一口大に切った鶏肉とキャベツを炒めている様子を公開した。動画からはキャベツがシャッキリ炒められている様子などを伺うことができる。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿には「うちでもその組み合わせが優勝です」「モリモリ食べられそう」「絶対に美味しいやつ」「ニンニクでパンチが効いてよさそう」「品数多くてすごい」「野菜もたっぷりの晩ごはんだ」「卵焼きミスに見えない」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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