人外BL『社畜おじさん触手を買う』（五梅えるこ／マージナルコミックス）の第2巻が、8月10日に双葉社より発売される。通常版に加え、描き下ろし40Pのボイス付き小冊子がセットになった特装版も同時発売。

【画像】小野友樹と新垣樽助の声が聞こえる？ 『社畜おじさん触手を買う』イメージカット

本作は、社畜な日々を送っていた田丸理史（だまることし）が癒しを求めて“宇宙植物”を購入したことから、体液を養分とする希少な宇宙植物・ハニの宿主に選ばれ、「研究」に協力することになる……というBL作品。ハニと同一の個体だという研究員・綾川の家に同居することになった田丸の日々が描かれる。

第2巻には、同人誌「元社畜おじさんと触手 2」全編と、同人誌「元社畜おじさんと触手 3」の一部に加え、描き下ろし漫画が収録される。なお、同人誌の内容は書籍化に伴い再編が加えられている。

特装版付属の小冊子は、記載された二次元バーコードを読み込むことで、セリフを音声で聞くことができる仕様となっている。キャストには田丸理史役で小野友樹、綾川・ハニ役で新垣樽助が起用された。服を買うためにショッピングモールへ行くことになった田丸たちの様子が描かれる。

書籍の予約・購入特典として、アニメイト、コミコミスタジオ、ホーリンラブブックス、とらのあなでは限定特典が用意される。有償特典として、アニメイトととらのあなでは描き下ろし12P小冊子、コミコミスタジオではハニ印の植物栽培キット（バジル）、ホーリンラブブックスでは3連アクリルキーホルダーが付属する。また、通常特典として4Pリーフレットも配布される。その他書店の特典については、マージナル編集部公式Xアカウント（@futabashaBL）で告知予定。

（文=リアルサウンド ブック編集部）