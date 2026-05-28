馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。日本ダービーは特別編で、武豊騎手＝栗東・フリー＝のダービー６勝を【ダービー武豊伝】として取り上げる取り上げる。第４回は２００５年のディープインパクト。単勝支持率７３・４％の異常人気の中、圧倒的な強さを誇る王者が誕生した。

鳴りやまないユタカコールが府中の杜（もり）にこだました。ゴールの瞬間から、それはごく自然に始まった。右手を固く握りしめ、こん身のガッツポーズで耳をつんざく大歓声に武豊がこたえる。史上６頭目となる無敗の２冠馬の誕生だ。その瞬間に立ち会った１４万人の大観衆だれもが、ディープインパクトの圧倒的なスケールに酔いしれた。

「今、感動してます」。いくつもの名馬の背を知る天才が声を震わせた。想像を超えるパフォーマンスに興奮していた。パドックで気負い、返し馬では首を何度も上げ下げしたディープ。「とにかく振り落とされないようにと。この立場で放馬でもしたら大変だから」と単勝１・１倍の重圧を感じながら、終わってみれば後続に５馬身差の圧勝劇だった。

まさにケタ違いだった。スタートをゆっくり出して道中は後方待機。向こう正面では中団よりやや後ろのラチ沿いを進み、３コーナーで外へ出して早めの仕掛け。「皐月賞と同じ４コーナーで気を抜くところがあり、少し押して行った。ちょっと早いかなと思ったけど、直線はものすごい脚を使ってくれるから」。インティライミをラスト１ハロンで大外からとらえると、あとは突き放す一方の独走。昨年のキングカメハメハとタイレコードだが、上がり３ハロンは２秒以上も上回る３３秒４の豪脚だった。

「長年ジョッキーをやっているけど、これだけ注目を集める状況は初めてだった。期待にこたえられてよかった」。単勝支持率７３・４％という異常な人気を背負った自身ダービー４勝目。過去のスペシャルウィークともアドマイヤベガ、タニノギムレットとも違う、新たな歴史の幕開けを告げる勝利となった。

まだ競馬学校時代に見学で訪れた日本ダービーが名手、岡部（引退）が騎乗したシンボリルドルフの２冠目。あれから２１年。皇帝に続く史上２頭目の無敗の３冠馬への権利を手にし、ファンの期待を一身に背負って秋には菊の舞台へと向かう。「３冠？ 当然その瞬間を皆さんも見たいだろうと思うし、何よりボクが一番見たい。大きな目標ができましたね」と無敗街道を突き進むつもりでいる。

これが史上最速の年間１００勝目。歴史に残る舞台で区切りのＶを挙げるところも、華のある天才ジョッキーらしい。「強い馬に出合うことができ、最高のレースで１００勝が達成できてうれしい」デビュー前に初めてまたがった時から超ド級の素質を感じ、思い通りに成長を遂げる名馬と歩む３冠ロード。まだまだ、ファンに強烈な“インパクト”を与え続ける。

〈馬主の連覇は史上初めて〉

ディープインパクトの金子真人オーナーは昨年のキングカメハメハに続く勝利。もちろん、馬主の連覇は史上初めてのことだ。競馬人最高の夢であるダービーの勲章を、たった１０年の馬主歴で２度も手にした。「勝ち時計がタイレコードで最高です。キングの時計を超えるのも嫌だったし、届かないのも嫌でした」と最高の形の連覇を喜ぶ。

過去にブラックホーク、クロフネ、トゥザヴィクトリーなどのＧ１ホースなどを所有して、いまや大オーナーといえる存在だ。「直線は応援をしましたが、なんと言って声を出したか覚えていません。後で手が痛かったから、机でも叩いていたんでしょうね。勝ててホッとしたというのが、正直な気持ちです」と苦笑いを浮かべつつ、振り返っていた。

〈２０００５年の日本ダービー〉

１番人気のディープインパクトが１・１倍で、２番人気のインティライミが１９・５倍。圧倒的な「１強」ムードの中、好位追走のインティライミが早めに動いていき、後ろを突き放す「勝負」に出た。だが、大外へ持ち出されたディープは慌てず騒がず。最後は余裕たっぷりの５馬身差。その強さだけが際立つレースだった。