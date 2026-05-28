「甘えん坊だなぁ」「かわええのう♡」と絶賛されているのは、飼い主さんに抱っこされて幸せそうな表情を浮かべる猫ちゃんの光景。膝の上から落ちそうになっていたところ、飼い主さんにしっかりと抱っこし直してもらった猫ちゃんの反応が可愛いと、135万表示を超えて絶賛されています。

【動画：『膝から落ちそうになった猫』をしっかりと抱っこしてあげた結果…尊すぎる『表情の変化』】

飼い主さんの膝の上からずり落ちそうになったチャイくん

飼い主さんのお膝の上でくつろぐ猫ちゃんの光景が可愛いと絶賛されているのは、Xアカウント『@nekokawaii1214』に投稿された光景。

ある日、イスに座っていた飼い主さんのお膝の上でくつろいでいたキジ白猫のチャイくん。すると体勢が悪かったのか、チャイくんは飼い主さんのお膝の上からずり落ちてしまいそうになってしまったそう。

「びっくりしたなぁ」というように飼い主さんの顔を見上げるチャイくんの姿に、なんだかほっこりしてしまいます。

落ちないように抱っこしてあげたところ…

お膝の上から落ちてしまいそうになったチャイくんは、体勢を立て直すと飼い主さんの腕をしっかりと抱き寄せ、今度は落ちないように対策。

そんなチャイくんの姿を見て、飼い主さんもしっかりと抱き寄せてあげたそう。これで、もう大丈夫でしょう。

飼い主さんに抱っこしてもらったチャイくんは、抱き寄せてもらったことが嬉しかったのか、飼い主さんの腕と体の間に顔をうずめてご機嫌なご様子。その後見えたチャイくんのお顔は、とても幸せそうな笑顔だったといいます。

そんなチャイくんと飼い主さんのくつろぎのひとときには、絶賛の声が寄せられることに。「そこ代わっていただけませんか？」と、飼い主さんのポジションを羨ましがる声や、「愛くるしいです♡」「猫ちゃんの顔が緩んだの見て昇天した」と、チャイくんの幸せそうな表情を見て悶絶する声も。

Xアカウント『@nekokawaii1214』では、そんな甘えん坊なチャイくんのキュンとしてしまう姿や、チャイくんの妹ラテちゃんとの日常風景が綴られています。

チャイくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「@nekokawaii1214」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。