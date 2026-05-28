織田裕二“青島俊作”、ついに捜査一課へ 最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』サブタイトル発表
「踊る大捜査線」シリーズの主人公・青島俊作が、ついに“捜査一課”へ――。14年ぶりとなるシリーズ最新作の正式タイトルが、『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』に決定。あわせて解禁された特別映像で、織田裕二演じる青島の“新たな肩書き”が明らかになった。
【動画】青島俊作が “捜査一課”へ、特別映像
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作。1997年の連続ドラマ開始以来、本庁と所轄の対立や警察組織の理不尽さに向き合いながらも、「正しいことをしたい」という信念を胸に“現場主義”を貫き、多くの視聴者に愛されてきた。
解禁された映像では、赤い腕章を片手に事件現場へ向かう青島の姿が映し出され、「“捜一”の青島です。」と名乗る。所属が変わっても、「捜査は足だ」という変わらぬ信念を胸に、“現場主義”を貫く姿が描かれている。
解禁された映像では、赤い腕章を片手に事件現場へ向かう青島の姿が映し出され、「“捜一”の青島です。」と名乗る。所属が変わっても、「捜査は足だ」という変わらない信念をもって“現場”へ走り出す。
これまでのシリーズでは、「湾岸署史上最悪の3日間！」「レインボーブリッジを封鎖せよ！」「ヤツらを解放せよ！」「新たなる希望」など、事件の核心を象徴するサブタイトルも話題を集めてきた。
さらに映像内では、「225事案」「7cm」「30秒」「セブンベア」「無数の青島くん」「8両編成」「奇跡の1枚」「時速8.2km」といった謎めいた数字やワードも次々と映し出される。断片的に提示されるワードが、一体どんな事件につながっていくのか注目を集めそうだ。
さらに音楽は、「Rhythm And Police」をはじめ、「危機一髪」「G-Groove」「C.X.」など、シリーズを代表する楽曲を手がけてきた松本晃彦が担当。おなじみのサウンドが、“新たな踊る”の世界を再び盛り上げる。
メインタイトルに加わった「N.E.W.」＝「NEXT． EVOLUTION． WORLD.」が示す通り、正しいことをするために走り続ける男・青島俊作の新たな物語が始まる――『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日公開。
【動画】青島俊作が “捜査一課”へ、特別映像
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作。1997年の連続ドラマ開始以来、本庁と所轄の対立や警察組織の理不尽さに向き合いながらも、「正しいことをしたい」という信念を胸に“現場主義”を貫き、多くの視聴者に愛されてきた。
解禁された映像では、赤い腕章を片手に事件現場へ向かう青島の姿が映し出され、「“捜一”の青島です。」と名乗る。所属が変わっても、「捜査は足だ」という変わらない信念をもって“現場”へ走り出す。
これまでのシリーズでは、「湾岸署史上最悪の3日間！」「レインボーブリッジを封鎖せよ！」「ヤツらを解放せよ！」「新たなる希望」など、事件の核心を象徴するサブタイトルも話題を集めてきた。
さらに映像内では、「225事案」「7cm」「30秒」「セブンベア」「無数の青島くん」「8両編成」「奇跡の1枚」「時速8.2km」といった謎めいた数字やワードも次々と映し出される。断片的に提示されるワードが、一体どんな事件につながっていくのか注目を集めそうだ。
さらに音楽は、「Rhythm And Police」をはじめ、「危機一髪」「G-Groove」「C.X.」など、シリーズを代表する楽曲を手がけてきた松本晃彦が担当。おなじみのサウンドが、“新たな踊る”の世界を再び盛り上げる。
メインタイトルに加わった「N.E.W.」＝「NEXT． EVOLUTION． WORLD.」が示す通り、正しいことをするために走り続ける男・青島俊作の新たな物語が始まる――『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日公開。