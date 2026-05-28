過去に映画化、アニメ化もされた押見修造による人気漫画を新たにドラマ化した『惡の華』（テレ東系）。主人公・春日（鈴木福）の魂を揺さぶる、思春期の残酷さと純粋さを描いた本作で、後半の物語を照らす重要な存在・常磐文役を演じるのが、乃木坂46の中西アルノだ。かねてより1日3本の映画を観ることもあるほどの熱狂的な映画・ドラマ好きとして知られる彼女だが、個人での地上波ドラマ出演は今回が初となる。大好きだからこそ高く設定してしまう芝居へのハードルと、体当たりで挑んだ現場での葛藤。そして、自身の救いでもあったという映画への尽きない愛について語った。

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ーー個人でドラマに出演されるのは今回が初めてですね。やはりお芝居への挑戦は元々やってみたいことの一つでしたか？

中西アルノ（以下、中西）：はい、もちろんです！ 普段からドラマや映画を観るのが本当に大好きだったので、ずっと挑戦してみたい気持ちはありました。でも、乃木坂46に加入する前は、私にとってお芝居は完全に“別世界”のお話。憧れにすらたどり着いていないような遠い場所だったので、「こんな世界で生きられるなんて素敵だな」とただ客観的に観ていました。だから今、こうして自分が現場に立たせていただけていることは、本当にありがたいことだなと噛み締めています。

ーー実際にグループを離れて1人で連続ドラマの現場に参加してみて、想像と違っていたことや意外だったギャップはありましたか？

中西：撮影に入る前は、もっとピリピリとした厳しい現場なのかなと想像していたんです。特に『惡の華』は作品が持つテーマや空気感もすごく独特ですし、自分も緊張感を持って臨まなきゃいけないぞ、と。でも実際の現場は本当に温かくて、スタッフの皆さんも共演者の皆さんもすごく仲が良くて、ホームのような居心地の良さがありました。そこは良い意味で一番のギャップでしたね。

ーー中西さんが演じる常磐文は、物語の後半から登場する重要な役柄です。すでに撮影を終えられたとのことですが、ご自身の手応えはいかがですか？

中西：共演者の皆さんの素晴らしいお芝居を間近で見たのもあって、「うわぁ、自分はまだまだだな……」と痛感することのほうが多かったです。自分が映画やドラマを大好きだからこそ、自分の中で演技に対するハードルがめちゃくちゃ高くなってしまっていて。もっとこうしたいのに、今の自分にはできないというギャップに、撮影中はいろいろと考え込んで悩んだりもしました。本当に、悩みながら体当たりで臨ませていただいた感覚です。

ーー悩みながらの挑戦だったのですね。でも、周囲からはお褒めの言葉もあったのではないでしょうか。

中西：現場では何かあればすぐに皆さんが手助けしてくださって、本当に救われました。私の初めての連ドラ出演がこの『惡の華』で良かったなと心から思いますし、このスタッフさん、この共演者の皆さんに出会えたのは、運命であり必然だったのかなって思えるほど、感謝の気持ちでいっぱいです。

ーー今作への出演をきっかけに、中西さんの存在を新しく知る方もたくさんいると思います。

中西：そうなったら嬉しいですね。「常磐文」として生きること、乃木坂46として生きること、そして中西アルノという個人として生きることって、私の中では全部別ベクトルに感じているんです。だからこそ、そういったお芝居の入り口から私を見つけてくださる方がいたらすごく幸せですし、そこからグループへの興味に繋がっていったらいいなと思っています。

ーー乃木坂46のメンバーの皆さんは、個人でお芝居の仕事をされる方も非常に多いですよね。そういった姿を追うことも？

中西：はい、ものすごく刺激になっています。今の環境は、先輩方がこれまで一歩ずつ切り拓いてきてくださった道だと思うんです。なので、今ご一緒しているメンバーはもちろん、ご卒業された先輩方の出演作も、勉強のためにずっと追いかけて観るようになっていますね。

ーー今回、常磐文を演じたことで、さらにお芝居への意欲が湧いてきたのではないでしょうか。

中西：「自分とは別の人の人生を生きる」ということが、こんなにも魅力的で愛おしいものなんだと、この作品を通して初めて知ることができました。もっといろんな役をやってみたいと思うと同時に、そのためにはもっと表現の力量が必要だし、もっともっと頑張らなきゃいけないなと、前向きな悔しさと意欲が湧いています。

ーー今後、具体的に挑戦してみたいジャンルや役柄はありますか？

中西：今回演じさせていただいた常磐文は、作品の中に影やネガティブな要素がありつつも、基本的には明るくて前向きなキャラクターで、この物語における「唯一の光」と言われているんです。だから次は、逆に「光じゃない側」の役にちょっと憧れます（笑）。それこそあのさんが演じられた仲村さんのように、お芝居の中で強い言葉を言い放ってみたいですし、春日をぶん殴るような強烈な役にも挑戦してみたいです。

ーーそもそも、そこまで映画がお好きになったきっかけは何だったのでしょうか。

中西：高校生の頃、ちょっと学校に行けなくなってしまった時期があったんです。そのとき、家の中でただ何もせずに過ごしていると、「社会からどんどん置いていかれている」という強い焦りや恐怖に襲われてしまって。「何か情報を得なきゃ」「インプットしなきゃ」という焦燥感から映画をどっぷり観るようになったのが始まりでした。

ーー当時は年間で相当な本数を観られていたそうですね。

中西：そうですね、狂ったように観ていました（笑）。1日に3本続けて観ることもありましたし、乃木坂46に入ってからも移動中はよく映画を観ています。

ーー最近ご覧になった作品で、面白かったものはありますか？

中西：正直、映画館では最近あまり観られていないのですが、『爆弾』は観に行きました。ずっと観たくて最近やっと観られたのは『21ジャンプストリート』と続編の『22ジャンプストリート』というコメディ映画で、すごく面白かったです。

ーー逆に、まだ観られていなくて気になっている映画は？

中西：マイリストに入れっぱなしでずっと観られていないのが、『あのこは貴族』です。あと、『教皇選挙』もまだ観られていなくて。あの作品はしっかりと腰を据えて、自分の気持ちを作ってから向き合うタイプの映画だと思うので、近いうちに時間を作って絶対に観ようと決めています。

ーーちなみに、中西さんの「オールタイムベスト映画」はなんですか？

中西：うわぁ、これは本当に難しい質問ですね……！ でも、私が一番大好きなのは、スタジオジブリの『思い出のマーニー』です。

ーーどのような部分に惹かれるのでしょうか？

中西：お話の切ない雰囲気も、美しい世界観も大好きなのですが、何より物語の全体像がどこか「夢」のようで、ずっと全部が曖昧なまま終わっていく感覚があるんです。白黒はっきりと答えを提示するのではなく、残された余白を、観客側の想像力を信じて委ねてくれている。その優しさと信頼のバランスが、映画として本当に素敵だなと感じます。

（取材・文＝宮川翔）