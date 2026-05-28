この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「映像関係のフリーランスにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、フリーランスで映像業に携わる37歳の男性にインタビューを行い、具体的な仕事内容やリアルな収入事情、フリーランスとして生き残るための秘訣を深掘りしている。



男性はフリーランスとして、ドラマや映画のスタッフを務めている。具体的な業務内容について聞かれると、撮影機材を積んだトラックや小道具を載せたハイエースの運転、さらにはロケハンで準備したものを監督に見せるなど、現場を支える裏方の役割を担っていると説明した。撮影や編集自体は行わないという。



気になる収入面については、現在の月収は50～60万円と安定している模様。「長物」と呼ばれるドラマや映画の現場に入りながら、並行して別の現場にも参加することで、最高月収は70～80万円に達したこともあるという。



元々は整備士だったが、映像業に携わる幼馴染の手伝いで広告の現場に行ったことがきっかけで、この業界に入ったと明かす男性。「食べていけるフリーランスとそうでない人の違い」について問われると、「自分がやりたいことが単価が安い仕事だとしたら、食うための仕事もちゃんと考えるべき」と、現実的な視点を持つことの重要性を説いた。また、仕事を得るためには「人付き合い」を強く意識しており、飲みに誘われたら必ず行くと語った。



さらに「やってみたい仕事」については、「北野武映画は同じ現場に入りたい。どんな形であれ、ノーギャラでも行きたいと思うぐらい」と、映画づくりへの熱い思いを口にした。



最後に、フリーランスを目指して悩んでいる人へのアドバイスとして、「やって楽しい仕事を続けていれば仕事になると思う。あとはガッツさえあれば」と笑顔で語った男性。裏方の仕事に対する誇りと、フリーランスとして生き抜くためのたくましさが垣間見えるインタビューとなっている。