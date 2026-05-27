第９回プラチナＣ・Ｓ３は５月２７日、浦和競馬場で古馬１３頭が１４００メートルを争った。５番人気のイグザルトが外から力強く伸びて、ゴール前でアウストロを首差とらえた。重賞２勝目を挙げ、さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和）とスパーキングサマーＣ・Ｓ２（８月１９日、川崎）への優先出走権を獲得した。１番人気のジョージテソーロは６着だった。

直線外から鋭く伸ばし、きっちり差し切った。イグザルトは道中５、６番手の中団での競馬。「２、３番手が理想だと思っていた」という荒山勝徳調教師のプラン通りとはいかず、砂をかぶって嫌がる素振りも見せていたが、直線で外に持ち出されると一閃。「かわせ！」と声が出たというトレーナーの期待に応え、前で粘るアウストロを首差とらえた。

初コンビで見事に大役を果たした矢野貴之騎手は「スタートを出てくれたので、前めで運べた。直線で力強い脚を使ってくれたのは気持ちよかった」と快心の勝利に満面の笑みを見せた。次走はオーナーと相談のうえ、馬の状態を見て決められる。

◇イグザルト 父ドゥラメンテ、母インドリヤ（父ストーミーアトランティック）。小林・荒山勝徳厩舎所属の牡７歳。北海道日高町のシンボリ牧場の生産。通算４０戦７勝（うちＪＲＡ２６戦３勝）。総獲得賞金は１億３４１０万１０００円（うちＪＲＡ７７２４万１０００円）主な勝ち鞍はフジノウェーブ記念・Ｓ３（２５年）。馬主は青山洋一氏。

笹川翼騎手（アウストロ＝２着）「逃げた馬が意外に早く下がって先に前に出るような形になり、仕掛けどころが難しくなった。初めて乗ったがすごくいい馬だし、かみ合えばいつでも重賞でやれる力はある」

本橋孝太騎手（ヴィクティファルス＝３着）「少し馬を気にするところはあったけど、気になるのはそこぐらい。距離はこれぐらいが良さそう」

和田譲治騎手（フルム＝４着）「勝ち馬が３角からペースを上げてそこで持てなくなったが、悪い競馬ではなかった。現状はワンターンの方が良さそう」

本田正重騎手（ストライクオン＝５着）「１角で不利があったり、少しチグハグだった。１４００メートルがベストではないが、それで５着にきているから力はある」