歌手の辰巳ゆうとが２７日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ（渋谷公会堂）で東名阪ツアー「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー２０２６ ―Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ―」を開催した。

デビュー９年目。今年を「変化の１年」と位置づけている辰巳は、自身の演歌曲やポップス曲はもちろん、映画「グレイテスト・ショーマン」の「Ｔｈｉｓ ｉｓ ｍｅ」、サザンオールスターズの「ＨＯＴＥＬ ＰＡＣＩＦＩＣ」、三波春夫さんの「長編歌謡浪曲 信長」など、多彩な２５曲で満員の観客を魅了した。

今回のツアーについて「挑戦的なコンサートツアー」と表現。「演歌歌手としてデビューしてから、演歌もポップスも歌ってきました。いままで半々でしたが、オリジナル曲もポップスが増え、今回のセットリストもポップスの割合が多く、１曲入魂を限られた曲数で演歌の魅力を伝えたい。長編歌謡浪曲にミュージカル。国も言語も違うので、歌い分けることが挑戦です」と話した。

コンサートの１〜２か月前から多くのレッスンを受けた。「最初の方はなんで自分はこんな挑戦的なセットリストにしたんだろうって後悔はありました」と正直に明かしつつ「今回のツアーは楽しさがいつもより増しています。前向きな気持ちでコンサートに向けて準備をしてきたので、へこたれずに今日を迎えられた」と自信を見せた。

「Ｔｈｉｓ ｉｓ ｍｅ」のステージでは、滋慶学園東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校の学生とタッグを組む。２８歳の辰巳は「生徒のみなさんのキラキラに入れなくて、自分もアラサーになったんだってショックは受けました」と苦笑いした。同曲には思い入れがある様子。「僕自身、いろんなジャンルに挑戦したり、ほかの演歌歌手のみなさんがやられていないことを挑戦していきたい」と選曲に至ったことを明かし「まさに『Ｔｈｉｓ ｉｓ ｍｅ』。辰巳ゆうとにしかないキャラクターやスタイルを築き上げたい」と力を込めた。

今年１月、髪色をアッシュグレーに一新した。「スーパー銭湯が好きなのですが、この髪色の方がお風呂に入っているのは珍しいようで、かなり見られます。洋服も違う雰囲気にもなります。楽しい変化が毎日起こっています」と気に入っている様子。今後の目標についても「紅白歌合戦も毎年の目標の１つですし、ゆくゆくは地元の大阪城ホールでコンサートツアーをすることが大きな目標です」と語った。