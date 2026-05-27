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「意外と知らない」老後の生活費のリアル。70代・80代で激減する支出と増える支出とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

金融教育家の塚本俊太郎氏が、YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」にて「【老後のリアル】70代・80代の生活費はいくら？増える支出と減る支出を徹底解説」を公開した。動画では、2025年の最新データをもとに、年齢とともに変化する生活費の実態を解説。加齢によって全体の支出は減少傾向にある一方で、食費の比重や医療費などの割合が増加するため、年代別の対策が必要不可欠であると結論付けた。



塚本氏はまず、60代前半から85歳以上にかけての1か月の消費支出総額の推移を提示。約10万円減少するというデータを示し、「意外と80代はお金がかからない」と語った。



続いて、加齢によって激減する支出として、教育関係費や教養娯楽費、さらに自動車の維持費やパック旅行費などの「アクティブ支出」を挙げた。子どもの独立により教育費が下がり、健康状態や移動範囲の縮小に伴って旅行などの支出も減少していくと説明する。



一方で、「増える支出」についても言及。食費自体は減っても全体支出が減るため、「食の比重」を示すエンゲル係数は高まると指摘した。保健医療費は高齢になるほど増加するものの、高額療養費制度などの負担軽減策により「思ったより増えないかもしれない」と独自の視点を提供。医療費の備えとしては100万から500万円程度の預金があれば安心だと述べる。介護費についても、一時費用や月々の平均費用を解説し、年金収入の範囲内でやりくりするケースが多いと補足した。



動画の終盤で塚本氏は、これらのデータから考える老後設計を年代別に提案。60代は「資産の出口戦略」、70代は「元気なうちに楽しむ」、80代は「医療・介護費増に備える」という戦略を提示した。さらに、不足資金を補うための「投資信託の取り崩し」「個人向け国債・預金」「軽めの仕事」という3つの柱を紹介。「守り・楽しみ・備えで安心できる老後を迎えよう」と総括し、読者の不安を和らげる実践的なアドバイスで締めくくった。