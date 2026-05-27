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心理カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「ため息・無感情・憂うつ…。今すぐ休んで欲しい6つのサインと正しい休み方」と題した動画を公開した。動画では、自覚しにくい心身の疲労を示す6つのサインと、効率を取り戻すための正しい休息法について解説している。



Ryotaは冒頭、「本当は休んだ方がいいんだけど、それを自分で理解していない時がある」と指摘し、今すぐ休むべきサインとして6つの状態を提示した。「外に出ても心地良くない」「いつもの神経ではない」「好物が美味しくない」「無感情になっている」「普段通りの行動が取れなくなっている」「頭の中にモヤのかかった感覚」である。



特に印象的なのは、「好物が美味しくない」という状態だ。疲労によって脳のパフォーマンスが落ちると、ネガティブなことばかりを考えてしまい、目の前のことに集中できなくなるという。Ryotaは「からあげ美味しいって思うんですけど、何を食べているかって感覚もない」と具体例を挙げ、この状態では重大な決断は避けるべきだと警告した。また、「普段通りの行動が取れなくなっている」サインとして、掃除や洗い物などの家事ができなくなることや、凡ミスが増えることを挙げている。



さらに、こうした蓄積した疲れを取るための正しい休み方として、睡眠、有酸素運動、食事といった生活習慣の改善に加え、手を使う趣味を持つことを推奨した。編み物などの手作業は、オンとオフのバランスを整えるセロトニンを活性化させるという。



最後にRyotaは、「休むというのは自分の効率を戻す行動」であると定義づけ、常に最高の結果を求めず「自己満足とか自分らしさっていう方向性に努力を持っていっていい」と語った。真面目で完璧主義な人ほど陥りやすい心身の疲弊に対し、適度に手を抜き、自分を労わることの重要性を説く内容となっている。