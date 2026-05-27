ジェイソン・ステイサム、婚約者と“おそろいコーデ”でピラミッド訪問 記念ショットに大量「いいね」
『ビーキーパー』や「ワイルド・スピード」シリーズで知られるアクション俳優のジェイソン・ステイサムが、婚約者のロージー・ハンティントン＝ホワイトリーとともにエジプトを訪問。ピラミッドやスフィンクスの前で撮影された“絵になる”2ショットを公開し、話題を呼んだ。
【写真】かっこいい！ ジェイソン・ステイサム＆ロージー、ピラミッドを背にした全身2ショット
ジェイソンは日本時間5月24日、インスタグラムを更新。ロージーとともにエジプト・カイロ近郊にあるギザのピラミッドを訪れた様子を投稿した。二人はベージュと白を基調にしたおそろいコーデに身を包み、サングラス姿でポーズ。ほかにもスフィンクスとピラミッドを背にした“コワモテ”ショットや、スマートフォンで撮影するロージーの後ろ姿などもシェアしている。
MailOnlineによると、2人は現地時間5月22日、エジプトで開催されたビラル・ファラー監督の映画『7 Dogs（原題）』のプレミアに来場。ジェイソンはサンドカラーのスーツ、ロージーはネイビーのニットドレスでレッドカーペットに姿を現し、注目を集めていたそうだ。
今回のジェイソンの投稿に、ロージーは「生きているうちにやりたいことリスト達成」とコメント。友人で数々の映画で共演したジェイソン・フレミングからはハートの絵文字が贈られたほか、ファンからも「エジプトへようこそ」「エジプト王だ」「史上最高」「ドバイでもお待ちしています」など多くの反応が寄せられ、投稿は現時点で541万以上の「いいね」を獲得している。
ジェイソンとロージーは2010年に交際をスタートさせ、2016年に婚約を発表。2017年に息子のジャック、2022年に娘のイザベラが誕生し、現在はロンドンで暮らしている。
引用：「ジェイソン・ステイサム」Instagram（＠jasonstatham）
【写真】かっこいい！ ジェイソン・ステイサム＆ロージー、ピラミッドを背にした全身2ショット
ジェイソンは日本時間5月24日、インスタグラムを更新。ロージーとともにエジプト・カイロ近郊にあるギザのピラミッドを訪れた様子を投稿した。二人はベージュと白を基調にしたおそろいコーデに身を包み、サングラス姿でポーズ。ほかにもスフィンクスとピラミッドを背にした“コワモテ”ショットや、スマートフォンで撮影するロージーの後ろ姿などもシェアしている。
今回のジェイソンの投稿に、ロージーは「生きているうちにやりたいことリスト達成」とコメント。友人で数々の映画で共演したジェイソン・フレミングからはハートの絵文字が贈られたほか、ファンからも「エジプトへようこそ」「エジプト王だ」「史上最高」「ドバイでもお待ちしています」など多くの反応が寄せられ、投稿は現時点で541万以上の「いいね」を獲得している。
ジェイソンとロージーは2010年に交際をスタートさせ、2016年に婚約を発表。2017年に息子のジャック、2022年に娘のイザベラが誕生し、現在はロンドンで暮らしている。
引用：「ジェイソン・ステイサム」Instagram（＠jasonstatham）