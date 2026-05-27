Nakamura Hakの新曲「光り」が、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』の第8話エンディングテーマとして初オンエア。あわせて同楽曲のMVが公開された。

（関連：【映像あり】Nakamura Hak、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の映像で構成された「光り」MV）

Nakamura Hakは『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマにデビュー曲「ただ美しい呪い」が起用されていたが、第3話と第5話のエンディングでは別曲「夜に浮かぶ」がオンエア。さらに今回、第8話で未発表曲「光り」が3曲目のエンディングテーマとして使用された。3曲すべてを収録したシングル『ただ美しい呪い』は、6月10日にリリースされる。

公開された「光り」のMVは、アニメーション映像を楽曲に合わせて構成したもので、アニメの映像とNakamura Hakの歌がリップシンクする内容となっている。

また5月29日には、初のオンラインライブ『TOKYO NODE × maximum10 presents / Unplugged Live』を開催。同日20時よりYouTubeにて無料生配信される。

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』クレジット：（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

（文＝リアルサウンド編集部）