tuki.、ライブアルバム『15 - Live Edition』サプライズ配信リリース。ジャケ写に1stアルバムを彷彿とさせる実写ショット使用も
tuki.が、ライブアルバム『15 - Live Edition』を本日配信リリースした。
本作は、2025年にtuki.がリリースした1stアルバム『15』をライブテイクで再現したものだ。6月24日発売のライブBlu-ray / DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』の完全生産限定盤にのみ付属される限定CDアルバムだったが、予約困難になったことに伴い、聴きたかったと惜しむファンからの声に答え、今回サプライズで配信リリースされた。ジャケット写真には1stアルバム「15」を彷彿とさせる、tuki.本人の実写ショットが使用されている。
また、bilibiliではtuki.の公式アカウントが投稿を開始。10月からは5都市6公演を巡るtuki.自身初となるホールツアーの開催が決定しており、現在チケットはオフィシャル2次抽選先行受付中だ。
◾️＜秋の修学旅⾏〜天体観測〜＞
2026
10/11（日）東京・SGCホール有明
10/12（月・祝）東京・SGCホール有明
11/3（火・祝）宮城・仙台サンプラザホール
11/22（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール
11/26（木）大阪・フェスティバルホール
12/2（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館
◾️ライブBlu-ray・DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://tuki.lnk.to/NIPPONBUDOKAN_PKG
【完全生産限定盤（BD+CD+GOODS）】￥12,650（税込）
【通常盤 A（Blu-ray）】￥7,700（税込）
【通常盤 B（DVD】】￥7,150（税込）
▼収録内容 ※全形態共通
01.一輪花
02.地獄恋文
03.アイモライモ
04.純恋愛のインゴット
05.星街の駅で
06.サクラキミワタシ
07.孤独の鯨
08.コトノハ
09.シーソー
10.騙シ愛
11.ストレンジャーズ
12.マルボロ
13.ひゅるりらぱっぱ
14.零-zero-
15.SOS
16.ギルティ
17.最低界隈
18.人生讃歌
19.晩餐歌
20.愛の賞味期限
21.月面着陸計画
▼特典
副音声・字幕「tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ」
▼CD収録内容※完全生産限定盤のみ
【tuki. 15 - Live Edition】
01.晩餐歌 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
02.月面着陸計画 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
03.純恋愛のインゴット [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
04.アイモライモ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
05.マルボロ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
06.星街の駅で [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
07.シーソー [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
08.サクラキミワタシ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
09.ひゅるりらぱっぱ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
10.地獄恋文 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
11.孤独の鯨 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
12.一輪花 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
13.愛の賞味期限 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
▼GOODS ※完全生産限定盤のみ
・tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド
・’雨女tuki.’ステッカー
▼店舗別予約特典
Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着
楽天ブックス ・・・ クリアポーチ
セブンネットショッピング ・・・ サコッシュ
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ A4クリアファイル
tuki.応援店 ・・・ オリジナルステッカー
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。
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