お笑いコンビ「ロザン」の菅広文（49）と宇治原史規（50）が26日、公式YouTubeチャンネルを更新。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任したことについてコメントした。

18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕したという報道。

菅は「一家庭のこと。我々はここまで知る必要があるのか」と問題提起。「娘さんのケアを鑑みた場合に、ここまで大きくしたいと思っていたかどうか。突発的に動いた可能性が高いなと感じた」とし、長女がどのような考えで通報に至ったかは分からないとしながらも、騒動の報道のされ方が「僕はちょっと大きいなと思った」と意見した。

宇治原も「僕も今回のニュースを見て児童相談所っていうのを調べたんですけど。要は、何でも相談していいって感じなんですね。っていうことで、今回の報道のされ方で相談を躊躇（ちゅうちょ）する人間が出てきたら全く意味がない」と指摘。

さらに「なぜ警察？逮捕？逮捕って必ず理由がいる。現行犯逮捕でも要件というか、何で逮捕したのかっていうのがいると思うので。そこがはっきりしないと児童相談所に相談することへの躊躇につながってしまう気がするんですよね」と話し「まだ今から分かるかも、でも菅さんが言ったように分かることがあっていいのか」。菅も「分かりすぎているのがちょっとどうなのかな感じる」と改めて主張した。