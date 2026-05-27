&TEAM・EJ、“友達みたいなグループ”のメンバーに「好きです」 &TEAMのパフォーマンスとの違い分析
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、きょう26日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』（深0：24）に出演。6人の魅力について、&TEAMからメッセージが寄せられた。
【番組カット】今日も元気いっぱい！笑顔のBOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOOR は2023年、BTSなど世界で活躍するアーティストが数多く所属するHYBE MUSIC GROUPからデビュー。どの世代も楽しめる耳なじみの良いサウンドが脚光を浴び、アルバムは3作連続ミリオンセラーの快挙を達成、アメリカの音楽チャート・Billboardではデビューから5作連続チャートイン。日本でも、昨年の日本レコード大賞で新人賞を受賞するなどZ世代を中心に支持を拡大している。
また、BOYNEXTDOORをデビュー以来、間近で見てきた&TEAMのEJとFUMAがVTRで登場。グループ同士の親交も深く、一緒に食事に行くこともあるという2組。しかし、ステージ上での表現の仕方は真逆。&TEAMの代名詞“カルグンム”と呼ばれる超絶シンクロダンスに対し、BOYNEXTDOORは一人ひとりの個性が際立つダンスが特徴である。
BOYNEXTDOORについて、EJは「友達みたいなグループ」、FUMAは「人見知りが少ない。久しぶりにあってもたくさん話しかけてくれるんです。ありがたい。そういう部分が親しみやすい部分のひとつだと思います」と語った。
さらに、パフォーマンスについてFUMAは「僕たちだったらシンクロダンス。BOYNEXTDOORさんはミュージカルを見ているよう」、EJは「&TEAMは9人でひとつの絵、BOYNEXTDOORは一人ひとりの個性と魅力が伝わっている。見ていて『バラバラじゃん』とは思わないので、不思議です」と分析した。
また、EJは「個人的にWOONHAKさんの表情が好き。子どものように純粋に笑うし、切ないときはこっちも涙出そうな表情していて」と語ったうえで、「好きです」と愛を伝えた。WOONHAKはスタジオで「ありがとう！」と大喜びしていた。
【番組カット】今日も元気いっぱい！笑顔のBOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOOR は2023年、BTSなど世界で活躍するアーティストが数多く所属するHYBE MUSIC GROUPからデビュー。どの世代も楽しめる耳なじみの良いサウンドが脚光を浴び、アルバムは3作連続ミリオンセラーの快挙を達成、アメリカの音楽チャート・Billboardではデビューから5作連続チャートイン。日本でも、昨年の日本レコード大賞で新人賞を受賞するなどZ世代を中心に支持を拡大している。
BOYNEXTDOORについて、EJは「友達みたいなグループ」、FUMAは「人見知りが少ない。久しぶりにあってもたくさん話しかけてくれるんです。ありがたい。そういう部分が親しみやすい部分のひとつだと思います」と語った。
さらに、パフォーマンスについてFUMAは「僕たちだったらシンクロダンス。BOYNEXTDOORさんはミュージカルを見ているよう」、EJは「&TEAMは9人でひとつの絵、BOYNEXTDOORは一人ひとりの個性と魅力が伝わっている。見ていて『バラバラじゃん』とは思わないので、不思議です」と分析した。
また、EJは「個人的にWOONHAKさんの表情が好き。子どものように純粋に笑うし、切ないときはこっちも涙出そうな表情していて」と語ったうえで、「好きです」と愛を伝えた。WOONHAKはスタジオで「ありがとう！」と大喜びしていた。