辻希美「いちいち格好が可愛い」次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝相公開「癒される」「愛おしい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの辻希美が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝相を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「癒される」次女のキュートな寝相
辻は「午前のお昼寝」「いちいち格好が可愛い」とコメントを添え、ぐっすりと眠る夢空ちゃんの姿を投稿。夢空ちゃんは、半うつ伏せでお尻を少し持ち上げ、手足をダイナミックに投げ出して眠っている。布団の中に潜り込むような独特な寝相や、小さな手を布団に乗せて眠る無防備な様子などを披露している。
この投稿に、ファンからは「独特な寝相が可愛すぎる」「辻ちゃんの気持ちよく分かる。いちいち可愛い」「癒される」「どんな夢を見てるのかな」「成長するにつれて寝相も変わっていくのが愛おしい」「癒しの時間ありがとう」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「癒される」次女のキュートな寝相
◆辻希美「いちいち格好が可愛い」夢空ちゃんお昼寝ショット公開
辻は「午前のお昼寝」「いちいち格好が可愛い」とコメントを添え、ぐっすりと眠る夢空ちゃんの姿を投稿。夢空ちゃんは、半うつ伏せでお尻を少し持ち上げ、手足をダイナミックに投げ出して眠っている。布団の中に潜り込むような独特な寝相や、小さな手を布団に乗せて眠る無防備な様子などを披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「独特な寝相が可愛すぎる」「辻ちゃんの気持ちよく分かる。いちいち可愛い」「癒される」「どんな夢を見てるのかな」「成長するにつれて寝相も変わっていくのが愛おしい」「癒しの時間ありがとう」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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