デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）。今回は「現役投手による犠打最多」を取り上げる。

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ヤクルトの石川はプロ入り以来、長らくローテーション投手として活躍してきた。２００１年度ドラフト自由枠で青学大から入団すると、いきなり１２勝をマーク。以後四半世紀にわたりチームを支えてきた。

セ・リーグで先発経験が長いと、打席に立つ機会も増える。プロ２試合目登板の０２年４月１０日巨人戦で、プロ初の送りバントを決めた。この年さっそく７犠打。投球と同様に、打席でも地道に務めを果たしてきた。

ここから積み重ねたのは１５０犠打。新人年から２４年までの２３年連続犠打は、投手犠打数最多１５３の山本昌（元中日）を上回り、投手最長だ。

小柄な体で左打席に立ち、走者を進めて自らを助けてきた。プロ２４年目の２５年は８試合に登板したが、プロ入り初の犠打０に終わった。そして今季は、まだ１軍戦の登板がない。山本昌の犠打記録にはあと３。来季からはセ・リーグも、指名打者制を採用することが決まっている。記録更新に向け、残された時間はあまり残っていない。（デイリースポーツ・高野勲）

Ａ…石川雅規（ヤクルト）１５０