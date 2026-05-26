「back and forth」の意味は？「back」のイメージから正解がわかるかも？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみるとわかるかもしれません！

果たして、正解は？

正解は「行ったり来たり」でした！

「back and forth」は、「行ったり来たり」という意味のフレーズ。

「後ろへ」という意味の「back」と「前へ」という意味の「forth」をあわせた言葉です。道を行ったり来たりするような空間的な往復だけでなく、議論や考えごとがまとまらない様子も表しますよ。

「They moved back and forth across the room.」

（彼らは部屋のなかを行ったり来たりした）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。