未発表の『TRTL』より入る!? キム・シウーはノンインサートの『プロトタイプ3T』投入で「60」を出していた【WITB】
先週のPGAツアー「ザ・CJカップ バイロン・ネルソン」では「60」が続出。優勝したウィンダム・クラークが最終日に叩き出した他、2位に終わったキム・シウーも2日目に「60」をマーク。ハイパフォーマンスでスポンサー大会を大いに盛り上げた。
【画像】キム・シウーの名が刻まれた、見たことのない、ソールプレートデザイン
契約するキャロウェイがシウーの使用ギアを公開。自身の名を刻むブロンズカラーのオデッセイ製ノンインサートの『プロトタイプ3T』を投入し、4日間のSG：Puttingで「8.147」の4位、パーオンホールの平均パットも「1.53」の2位。今季3本目で“最も入るマレット”を見つけたと言えるだろうか。
シウーは今年開幕からマイクロヒンジインサートが入った『O-WORKS BLACK 3T』をベースに使用し、序盤から連続トップ10を記録。先々週の「全米プロ」もこれを使ってSG：Puttingが0.396（48位）。その前週「トゥルーイスト選手権」は『TRTL』からこれに戻すものの、SG：Puttingが-2.790（59位）と不発だった。
3月の「プレーヤーズ選手権」から5月の「トゥルーイスト選手権」までは未発表の『TRTL』だった。これを入れてSG：Puttingはプラスに転じ、3位に入った「RBCヘリテージ」では4.467（7位）と良化。ところが、翌戦「キャデラック選手権」で再び-3.947（64位）へ悪化して『O-WORKS BLACK 3T』へと戻していた。
今季ここまでのSG：Puttingは「-0.125」。ブレード型や長尺の大型マレットや『O-WORKS BLACK 3T』と、落ち着きのなかった昨季のラウンド平均「-0.367」よりも改善して見えるシウー。頻繁に替えるタイプだけに、『プロトタイプ3T』から再び『TRTL』を入れるかどうかにも注目したい。 【キム・シウーの同社使用ギア】1W：QUANTUM???（9° ベンタスブラック6X）2W：PARADYM Ai SMOKE Ti 340 MINI (11.5° ベンタスブラック7X）3W：QUANTUM???（15° ベンタスブラック8X）4I：X FORGED（KBS TOUR-V 125X）5I〜PW：APEX MBプロトタイプ（ 〃 ）A,S,LW：OPUS SP（52,60°）PT：オデッセイPROTO 3TBALL：CHROME SOFT X
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】これがオデッセイの未発表パター『TRTL』
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シウーは今年開幕からマイクロヒンジインサートが入った『O-WORKS BLACK 3T』をベースに使用し、序盤から連続トップ10を記録。先々週の「全米プロ」もこれを使ってSG：Puttingが0.396（48位）。その前週「トゥルーイスト選手権」は『TRTL』からこれに戻すものの、SG：Puttingが-2.790（59位）と不発だった。
3月の「プレーヤーズ選手権」から5月の「トゥルーイスト選手権」までは未発表の『TRTL』だった。これを入れてSG：Puttingはプラスに転じ、3位に入った「RBCヘリテージ」では4.467（7位）と良化。ところが、翌戦「キャデラック選手権」で再び-3.947（64位）へ悪化して『O-WORKS BLACK 3T』へと戻していた。
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