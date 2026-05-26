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実業家のマイキー佐野氏が断言する！AIはGPUからCPUへ、AMD急騰の本当の理由

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AIブームが続く中、市場はある転換点を静かに織り込み始めている。半導体メーカーAMDの株価が急騰した背景に、実業家のマイキー佐野氏が着目した。



注目の出発点は直近の決算発表だ。売上高はアナリスト予想を上回り、投資を加速させながらもフリーキャッシュフローを大幅に改善させた。特にデータセンター向けのプロセッサー販売が好調で、全体の収益構造を底上げしている。



ただ、佐野氏が本質として語るのは数字そのものではない。AIの進化が「学習」から「推論・自律行動」へと移行しつつあることで、必要とされるチップの種類が変わり始めているという点だ。



これまでのAI開発はGPUが主役だった。大量のデータを並列処理するトレーニングに適していたからだ。だが今、AIが複雑なタスクを自律的にこなす「エージェント型」へと進化するにつれ、論理的な判断や制御処理を担うCPUの価値が急速に見直されている。佐野氏によれば、データセンター内のCPUとGPUの構成比は、かつての大きな偏りから対等な割合へと近づいていく可能性があるという。



この変化の恩恵を直接受けているのがAMDだ。サーバー向けCPU「EPYC」シリーズは過去最高のシェアを更新し、GPU製品「Instinct」もNVIDIAの高コスト・供給懸念に対する代替として、Meta、Microsoftといった巨大テクノロジー企業からの採用が進んでいる。



さらにAMDはプラットフォーム戦略でも攻勢をかけている。CPUとGPUを統合したデータセンター向けの基盤を整備しつつ、NVIDIAが築く囲い込み構造に対してオープンな通信規格を推進する。「AIファクトリーのコモディティ化」を目指す戦略は、ベンダーロックインを回避したいクラウド事業者の利害と完全に一致している点が興味深い。



そして佐野氏が繰り返し言及するのが、AMD・NVIDIAを含む半導体エコシステム全体を支える台湾の存在感だ。製造を担うTSMCを頂点とした供給網の強固さが、各社の競争力の根底に横たわっている。



市場の期待は今、AIの「どこを買うか」という問いを問い直し始めている。NVIDIAの優位が続く中で、CPUという旧来の主役が再び脚光を浴びる構図は、AI産業の成熟を映している。