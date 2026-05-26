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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が指し示す！3,500人を指導して見えた、初心者が陥りがちな「損するパターン」とその回避策

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不動産投資で損をする人には、共通したパターンがある。不動産投資アドバイザーの木村洸士氏は、16年の投資経験と3,500人以上への指導実績をもとに、その失敗パターンと回避策を明快に解説している。損する人は損する投資のパターンを繰り返しており、最初からそれを知っていれば回避できるというのが木村氏の主張だ。



木村氏がまず指摘するのは、「ジャンル選びのミス」だ。物件選びや融資条件よりも前の段階で、何に投資するかという選択自体が間違っている人が非常に多いという。なかでもワンルームマンションは要注意だ。購入時点が最も価格の高いタイミングであり、そこから価値は下がり続ける構造になっている。節税を謳い文句に購入させられるケースも多いが、長期的には赤字化しやすく、売ろうにも買い手がつかないという出口のなさが致命的だ。



加えて、ワンルームマンションには土地が残らないという構造的な弱点がある。建物の価値がゼロに近づけば資産もほぼゼロになる。一方、アパートや戸建てのような土地付き物件は、建物の価値がなくなっても土地が残る。代々受け継ぐことすら可能だ。この差が、長期的な資産形成における本質的な分かれ目だと木村氏は語る。



空室保証として人気のサブリース契約にも注意が必要だ。一見すると安定収益が見込めるように思えるが、家賃は相場に応じて引き下げられる仕組みになっており、契約解除も容易ではない。借主の権利が強く守られている日本の法制度の下では、大家側からの解除はほぼ不可能に近い。新築ワンルームマンションとサブリースの組み合わせは、特に危険性が高いと木村氏は強調する。



民泊やレンタルスペースへの参入を検討する人も多いが、これらは不動産賃貸ではなく「事業」だ。集客できなければ売上はゼロになり、成功事例は一部に限られ再現性が低い。法規制や競合の増加で衰退するサイクルも繰り返されている。



木村氏が推奨するのは、再現性の高い住居系・土地付き物件への集中だ。「営業マンの言う儲かると、投資家の言う儲かるは全く違う」という指摘は、この業界の本質を突いている。新しい手法を追いかけるより、堅実に資産を積み上げられる分野に絞ることが長期的な成功につながると結論づけている。