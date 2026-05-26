ズッキーニのおしゃレシピ！『ひらひら生ズッキーニとサーモンタルタル』ワタナベマキさん

ピーラーでひらひらにした生ズッキーニに、コチュジャン香るサーモンをたっぷりオン！ 火を使わずに作れるのに、見た目はぐっと華やか。おつまみにも、ちょっと特別感のある一皿にもぴったりです。

ズッキーニとサーモンの韓国風タルタル

材料（2人分）と作り方

（1）材料を切る

ズッキーニ1本（約150g）はピーラーで縦に薄切りにしてボールに入れ、塩小さじ1/3を加えて10分おく。かるく絞って水けを拭き、黒酢、ごま油各小さじ1を加えて混ぜる。万能ねぎ1本は斜め切りにする。

（2）ボールであえる

サーモン（刺し身用）120gは水けを拭いて1〜2cm四方に切る。別のボールに塩小さじ1/3、ごま油、コチュジャン各小さじ1を入れて混ぜ、サーモンを加えてあえる。

（2）仕上げる

器に1のズッキーニを盛り、2をのせる。白いりごま少々をふり、万能ねぎをのせる。

コチュジャンとごま油であえたサーモンに、ひらひらのズッキーニをからめて食べると、つい箸が止まらなくなるおいしさ。ご飯にのせて、韓国のビビンバのように全体をしっかり混ぜて食べるのもおすすめですよ。

ワタナベ マキワタナベ マキ 料理家 グラフィックデザイナーを経て料理家に。センスあふれる食材や調味料の組み合わせ、忙しい人に寄り添うシンプルなレシピが幅広い層から人気。夫と息子との3人暮らし。インスタグラムでは身の回りのおいしいものや愛猫のはっとりくん、はなちゃんの様子を更新中。2021年からスタートしたオンライン料理教室も話題。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）