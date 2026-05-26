会社員兼漫画家のじょんさんの漫画「転職編2」が、Xで合計1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

転職活動中の作者。いくつかの面接で経験した、予想外のやりとりとは…という内容で、読者からは「私もこれありました！」「その会社は不採用で正解」「人間性が試されてる？」などの声が上がっています。

面接のはずが、なぜか求人紹介に…

じょんさんは、Xやnote、インスタグラムで漫画やイラストを発表しています。じょんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

じょんさん「自分はこれまで転職経験が2回あるのですが、2回目の転職活動も結果的に長期間となりました。その間にネタが集まったので、1回目と同じように漫画にしようと思いました。見てくださる方も増えて、当時大変だったことや落ち込んだことも、エンタメとして昇華できたように感じました」

Q.面接中に、求人情報を紹介されたときの心境を教えてください。

じょんさん「初めての経験で、『そんなことあるんだ』と思いました。それと同時に、『求人情報を紹介された＝顧客として扱われている＝不採用』と脳内変換され、何となくその場で結果を悟りました。そこまでショックということはなく、こういった手法もあるんだと学びになりました」

Q.転職の面接で、思いがけない質問をされることは多いのでしょうか。

じょんさん「事前に幅広い質問事項を想定して準備をしているので、そこまで多い印象はありません。ただ、不意に思いがけない質問が来たときは、なるべくボロが出ないよう、心掛けています」

Q.思いがけない質問をされたとき、返し方のコツはありますか。

じょんさん「『すぐに答えようとしない』『なるべく簡潔に』といったことを意識しています。まず、『はい』や『そうですね』とワンクッション置いて、その間に頭をフル回転させて回答を導き出します。完璧な回答をしようと考え込んで沈黙すると変な間が生まれてしまうので、とりあえず口に出す方がよいと思っています」

Q.転職活動を通じて、自分の中で一番考え方が変わったことはありますか。

じょんさん「結局はご縁だと思いました。志望企業に必ず入社できるわけではなく、思いがけない企業に採用されることもあります。不採用が続くと落ち込みますが、それはまだご縁のある企業や仕事と出会っていないだけ。『あのとき不採用になり続けたからこそ、最高のご縁に恵まれた』と、今では思えています」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

じょんさん「名字に関するエピソードには、『どう返すのが正解なんでしょうね』といった共感の言葉や、回答のアドバイスをいただきました。転職活動をされている人はたくさんいるので、他の投稿も含め、多様な経験談や意見をコメントしていただけて、自分自身も学びになったり共感したりしています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

じょんさん「現在は転職活動の出来事を投稿していますが、完結した後は転職後の仕事や、プライベートの生活について投稿していきたいです」