高速のPAからも、一般道からもアクセス抜群な「富楽里とみやま」

東京湾アクアラインを渡り、館山自動車道から富津館山道路へと南下する房総ドライブ。青い海と緑豊かな里山の風景が広がるこのルートは、関東屈指の人気ドライブコースとして知られています。

そんな房総ドライブの途中で、絶対に立ち寄りたい大注目のスポットが、千葉県南房総市にある「道の駅 富楽里とみやま（ふらりとみやま）」です。

高速道路を降りずに、本格的な海鮮グルメや南房総の名産品を楽しめるのが、この道の駅最大の魅力。

この道の駅の最大の特徴は、高速道路のパーキングエリア（富楽里PA）と一体化した「ハイウェイオアシス」であること。つまり、高速道路を降りることなく、地元の新鮮な海の幸や山の幸、絶品グルメを丸ごと堪能できるのです。

もちろん一般道からのアクセスもできるため、房総ドライブの行き帰りに「ふらり」と立ち寄れる気軽に立ち寄れるスポットとして親しまれています。また、新宿や東京駅からも高速バスが通っているので、車がない方も立ち寄ることができます。南房総の玄関口として注目の道の駅です。

2023年には大規模なリニューアルを遂げ、さらに魅力的で快適なスポットへと生まれ変わった「富楽里とみやま」。今回は、1階・2階のフロアごとの見どころから、絶対にハズせない名物グルメ、スイーツ、周辺の絶景観光情報も紹介します。

獲れたての地魚がズラリ！1階「直売所」は南房総の恵みの宝庫

一般道側から入る1階のメインフロアには、南房総の「美味いもの」がこれでもかと詰め込まれています。

南房総は、冬でも花が咲き誇るほど温暖な地域です。そのため、農産物コーナーには毎朝、契約農家さんが大切に育てたみずみずしい地場野菜が格安で並びます。春のイチゴ、夏のビワなど、季節ごとのフルーツが格安で手に入ります。さらに、南房総のお土産も充実しており、利便性の高い道の駅です。

最大の特徴は、店内に鎮座する生簀です。なんと、高級食材であるアワビや伊勢海老が元気に動き回る姿を間近に見ることができます。さらに、丸ごと一匹で売られている立派な鮮魚コーナーに加え、南房総の伝統的な食文化である「クジラ」のお肉や加工品も購入することが可能です。

食材だけでなく、房総の恵みを詰め込んだ地酒や、地元のお母さんたちが作る美味しいお惣菜、バリエーション豊かなお土産品が豊富に揃うため、南房総エリアの道の駅の中でも、特に品揃えが充実したスポットと言えるでしょう。

そして、ここで絶対に忘れてはならないおすすめの一品が、この地域で有名な高山製菓の「生クリーム大福」です。 とろけるような柔らかいお餅の中に、濃厚な生クリームと餡が絶妙なバランスで包まれており、定番の味から「かぼちゃ」「黒ゴマ」といった様々なフレーバーが展開されています。どれを食べても絶品で、自分へのご褒美にはもちろん、お土産にすれば喜ばれること間違いなしの隠れた超名物です。

ドライブの買い食いに最高！2階はグルメがひしめくフードコート

高速道路の駐車場から直結する2階フロアは、長距離運転の疲れを癒し、訪れた人の胃袋をがっちりつかむ最先端のグルメエリアです。リニューアルによって洗練されたテナントが並び、あちこちから漂う良い香りに誘われ、思わず目移りしてしまいます。

なかでも、地元のお母さんたちが手作りする惣菜やおにぎり、自家製つみれが入った「つみれ汁」は、この道の駅で昔から親しまれている名物グルメです。

他にも和牛を一貫体制で肥育する、牧場直営の和牛専門店や自社製牛乳を使用したcaféメニューなど見ているだけでおなかが空くテナントがそろっています。特に注目はベーカリー「FURAPAN!」。乳卵不使用・モチモチ食感のソフトフランスパンは1日限定80本の販売で、焼き立て前の時間には行列ができるほどの人気です。

中でも一番注目してほしいのは地元食材を活かした食文化を楽しめるお店「青倉商店」です。名物は、魚のなめろうを焼いて作る房総の郷土料理「さんが焼き」。さらに、さんが焼きを温かいそばに乗せた創作メニューも味わえます。

他にも房総の魚のお寿司もパックで購入することもできます。そのほかにも、自社製牛乳を使用したcaféや黒毛和牛100%を使った牛丼を提供するどんぶり専門店なども並び、訪れた人の胃袋をつかみます。

また、地元・南房総の「近藤牧場」が手掛ける直営ショップ。新鮮な「ブラウンスイス牛」などのミルクを使ったソフトクリームや、濃厚な味わいの「クレームブリュレ」は、スイーツ好きなら絶対にハズせません。

道の駅周辺のおすすめスポット

◆岡本桟橋(原岡桟橋)

海に向かって真っすぐに伸びるノスタルジーな木製の桟橋です。一歩足を踏み入れると、まるで海の上を歩いているかのような不思議な感覚と桟橋に設置されたレトロな電球色の街灯がポツポツと灯るのが特徴です。海に沈む夕日が美しく橋を彩る瞬間も見どころです。

◆佐久間ダム

豊かな自然に囲まれた人気のヒーリングスポットです。ダムの周囲は親水公園としてきれいに整備されています。同時期に咲き誇る早咲きの桜と梅の花の美しいコラボレーションを一度に楽しむことができます。

◆岩井海岸

道の駅からのアクセスも非常に良い「岩井海岸」は、約2キロメートルにわたって緩やかな弓状の砂浜が続く美しい海岸です。

東京湾内に位置するため波が非常に穏やかで、夏はファミリー層に人気の海水浴場として賑わいます。また、夕暮れ時には対岸の三浦半島や富士山のシルエットとともに、海に沈む美しいサンセットを望むことができるロマンチックな場所でもあります。

道の駅の詳細

名称： 道の駅 富楽里とみやま（富楽里ハイウェイオアシス）

住所： 千葉県南房総市二部2211

アクセス：

【高速道路】富津館山道路「富楽里PA」直結 【一般道路】国道127号線から、県道184号線（外野本織線）経由

営業時間：

1階 直売所（菜の花・大漁市場）：9:00～18:00 2階 軽食・フードコート：7:30～18:00（※店舗や季節により多少前後します）

定休日： 不定休（設備点検等による臨時休館あり）

駐車場：

【高速道路側（PA）】大型車・普通車 多数完備 【一般道路側】普通車 多数、大型車、障害者用あり

公式WEBサイト： https://www.furari.jp/