巨人・阿部慎之助監督が２５日、娘への暴行容疑で逮捕された。警視庁関係者が認めた。

２５日午後１１時５０分頃には、阿部監督がいる渋谷署に黒い車が入った。２６日午前０時１０分頃には、約１０人の警察官が同署周辺に出た。

そして、同１０分頃には約１０人の警察官が同署周辺に出て、同１８分頃に黒い車が署を出発。阿部監督が釈放された。

同署前は５０人以上の報道陣が詰めかけ、テレビ各局が中継。騒然とした雰囲気だった。

阿部監督の逮捕を受けて、巨人の国松徹代表取締役社長は「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます」とコメントを発表。

阿部監督は安田学園から中大を経て、２０００年度ドラフト１位で巨人に入団。現役時代は強打の捕手として活躍し、通算成績は２２８２試合に出場し、２１３２安打を放って打率・２８４、４０６本塁打、１２８５打点。２０１２年は首位打者と打点王に輝き、リーグＭＶＰに選ばれた。２０１９年に現役引退後は２軍監督や１軍コーチを務め、２０２４年から監督に就任し、１年目から優勝を果たし、昨季も３位だった。