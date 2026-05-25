ボーカル 芦田菜名子と音楽プロデューサー RYUJAによる7co（読み：Na‑na‑ko）が、メジャーデビューシングル「猫じゃらし」を7月5日にリリースする。

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TVアニメ『正反対な君と僕』第2期のオープニングテーマとして書き下ろされた「猫じゃらし」は、7coにとって初のアニメタイアップ楽曲。同楽曲は、情景描写を切り取るリリックセンスに定評のある7coならではのエッジの効いた言葉に、アニメ作品の世界観が融合。踏まれても揺れ続ける猫じゃらしのような不器用な恋心を、弾むようなビートと心地よいメロディに乗せてまっすぐに届ける、青春ラブソングに仕上がっている。

同楽曲の配信は、アニメ放送開始日と同日の7月5日よりスタートするほか、アニメイラストを使用した描き下ろしパッケージのアニメ盤は7月22日に発売予定だ。

さらに、メジャーデビュー日には自身初の自主企画ライブ『75の日 vol.1』を表参道WALL&WALLで開催する。加えて、『正反対な君と僕』第2期PVが本日18時に公開された。

＜7co コメント＞

作品を読んだとき、もう一度学生に戻る方法を本気で探しました。谷くんの家の猫“てんぷら”が好きすぎて、作ったデモ曲は、どの歌詞にも「てんぷら」が入っていた気がします。レコーディングでは鈴木さんを思い浮かべ、いつもとは少し違う声で歌いました。恋心のくすぐったさや、日常に溶け込んだ青春を、“そこら辺に生えている”猫じゃらしで表現しています。この曲で、キャラクターたちの想いをそっと後押しできたなら、とても光栄です。

（文＝リアルサウンド編集部）