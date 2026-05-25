食欲がない日に。フライパンで煮るだけの『柚子胡椒仕立ての煮やっこ』が優しく簡単

つるんとした食感の絹ごし豆腐は、疲れやすい暑い時期にも食べやすく、体にも嬉しい食材。そんな豆腐にうまみの強い豚バラ肉とオクラを合わせた、ご飯にもぴったりの『煮やっこ』レシピをご紹介します。



優しい味わいのだしに、ゆずこしょうをプラスして。さわやかな香りと辛みがアクセントとなり、豆腐の美味しさをより引き立てます。

ゆずこしょう風味の煮やっこ

材料（2人分）

絹ごし豆腐……1丁（約300g）

豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用）……100g

オクラ……4本（約30g）





〈煮汁〉だし汁……2/3カップ酒……大さじ1塩……小さじ1/4ゆずこしょう……小さじ1/3

片栗粉

作り方

（1）下準備をする

豆腐は縦半分に切り、横に5等分に切る。オクラはへたの先端を切り、がくのまわりを薄くむき、横に幅3mmに切る。豚肉は長さ6〜7cmに切る。片栗粉小さじ1、水大さじ1を混ぜ、水描き片栗粉を作る





（2）煮る

フライパンに〈煮汁〉の材料を入れて中火にかけ、煮立ったら豚肉を入れてほぐす。アクを取り、豆腐、オクラを加えて2〜3分煮る。水描き片栗粉をもう一度混ぜ、フライパンを傾けて煮汁がたまったところに加え、全体に大きく混ぜてとろみをつける。

おいしく作るコツ

煮汁の量が少ないので、水溶き片栗粉を加えるときはフライパンを斜めに傾けて煮汁を1カ所にためる。そこに加えてから大きく混ぜると、全体にむらなくとろみがつきます。



フライパンに具材を入れたら、ほぼ10分で出できあがり！忙しい日にも役立つ一品です。

武蔵 裕子ムサシ ユウコ 料理家 両親と双子の息子の３世代の食卓を長年切り盛りしてきた経験から、合理的で健康的、時短、簡単でありながらおいしい料理を提案。15年以上にわたり、魚焼きグリルの調理の幅広さに注目し研究を重ねてきた。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2025年7月17日号より）