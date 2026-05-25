“きちんとメイク”しているのに疲れ顔…。大人世代のベースメイク見直しポイント
きちんとメイクをしているはずなのに、なぜか顔が重たく見える。くすみを隠したつもりが、逆に疲れた印象になっている日ってありませんか？40代以降は、“しっかりカバーすること”が、そのまま今っぽさや若々しさにつながるとは限りません。今のベースメイクは、“隠し切る”より“軽さを残す”ことが重要になっています。
“顔全体を均一に塗る”と重たく見えやすい
くすみや色ムラを隠そうとして、ファンデーションを顔全体へしっかり塗り込んでいませんか？しかし、肌を均一に覆いすぎると、本来ある血色感や立体感まで消えやすくなります。その結果、きれいに整えたつもりでも、どこか平坦で疲れた印象につながることがあります。
“ツヤの入れ方”で印象は変わる
最近のベースメイクは、“全部ツヤ”でも“全部マット”でもなく、“ツヤのメリハリ”がポイント。頬や顔の中心だけ自然にツヤを残し、フェイスラインは軽めに仕上げるくらいのバランスの方が、顔全体に立体感が出やすくなります。
逆に、額や鼻まで強くツヤを出しすぎたり、全顔をマットに固めすぎたりすると、重たい印象につながりやすいでしょう。
“隠す”より“透け感を残す”が今っぽい
大人世代のベースメイクで大切なのは、“完璧に隠すこと”ではありません。コンシーラーを広げすぎない、パウダーを全顔へ乗せすぎない、素肌感が少し透けるくらいで止める。こうやって軽さを残した方が、肌は自然に見えやすくなりますし、最近は“肌そのものが整って見える状態”が重視されるようになっています。
しっかりメイクをしているのに疲れて見えるときは、“カバー不足”ではなく、“塗りすぎ”が原因かも。全部を隠し切るのではなく、軽さや血色感を少し残すことを意識することが、40代以降の肌を自然にきれいに見せてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はベースメイク・肌質感・視覚印象に関する知見を参考に、編集部が構成しています
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