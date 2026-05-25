「売れなかったクルマ」は、通常であれば生産終了とともに忘れ去られ、中古車価格も下落していきます。ところが中には、発売当初は不評だったにもかかわらず、時代の変化によって再評価され、中古車市場で人気が急上昇するモデルも存在します。今回はホンダ車の中から、そうした“大逆転モデル”を3台選び、復活劇を紹介します。（編集者 高橋 満）

新車で売れなかったクルマは

静かに消えていくはずだが……

クルマとは不思議なもので、斬新なコンセプトで発表時に話題を呼んだモデルでも、いざ発売されると注目されていた割に売れず、短命に終わることがあります。

売れなかったクルマは、基本的には生産終了となり、中古車市場で静かに流通します。そして、年式が古くなるとともに中古車相場は下落していきます。

ですが、面白いことに、まれに「逆転現象」が起きます。

新車の時点では不人気だったにもかかわらず、生産終了後しばらくたってから、評価と中古車相場が急上昇するモデルがあるのです。

その理由はさまざまです。発売当初は先進的すぎて理解されなかったコンセプトが、時代の変化によって再評価されたり、適度な古さが“味”として受け入れられたり――といった具合です。

また、一部のスポーツモデルでは、個性的なデザインを酷評していたファンが、生産終了を機に「本心では評価していたのに、なんで作るのをやめるんだ！」と手のひらを返す例も見受けられます。

こうした要因で「まさかの人気」が出た中古車は、もともとの販売台数が少なかったことなどから、しばしば中古車市場で高値が付きます。中には、将来的な価値上昇を見越して、個性的なモデルを投機目的で購入する人がいるほどです。

では、「新車時は売れなかったのに、生産終了後に人気が出た“大逆転モデル”」には、具体的にどのようなクルマがあるのでしょうか。今回は本田技研工業（ホンダ）の3モデルを取り上げます。

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