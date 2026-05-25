絶品！ジェノベーゼパスタ 生ハムと大葉で手軽に by伊藤 けいこさん【材料】（2人分）パスタ 200g<大葉ジェノベーゼソース>大葉 25枚ニンニク 1片松の実 20g塩 小さじ 1粉チーズ 大さじ 1オリーブ油 120mlオリーブ油 適量粉チーズ 適量大葉(せん切り) 適量生ハム 4~6枚【作り方】1、大葉はキッチンペーパーで軽く汚れを拭き、軸を切り落とす。松の実はフライパンで乾煎りしておく。香りが飛ぶので水洗いはせず、拭くだけにします。2、パスタは分量外の塩小さじ2を入れた熱湯2000mlで袋の表示通りより少し短めにゆでる。ゆで汁は取っておく。パスタはリングイネや生麺などの太い麺もよく合います。アルデンテにゆでます。3、＜大葉ジェノベーゼソース＞を作る。フードプロセッサーに大葉の半量、ニンニク、塩、オリーブ油の半量を入れてかくはんし、ペースト状になったら、残りの大葉とオリーブ油を入れてかくはんする。4、松の実、粉チーズも加え、なめらかになるまでさらにかくはんする(大葉ジェノベーゼソースの完成)。5、ボウルに、(4)のソース、アルデンテに塩ゆでしたパスタを入れ、オリーブ油大さじ1とパスタのゆで汁大さじ2を加え、手早く混ぜ合わせて器に盛る。6、粉チーズ、生ハム、大葉のせん切りを飾る。【このレシピのポイント・コツ】パスタ以外にも、カプレーゼのソースや、グリルしたお野菜にかけるだけでもおいしく召し上がっていただけます。