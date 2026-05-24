シャムゴッドがペリカンズのACに就任…名選手が愛用するクロスオーバーの生みの親

ニューオーリンズ・ペリカンズが、“伝説のハンドラー”をコーチ陣へ迎え入れるようだ。現地メディア『HoopsHype』のマイケル・スコット記者によると、ゴッド・シャムゴッドがジャマール・モーズリーHC（ヘッドコーチ）率いるペリカンズで、アシスタントコーチに就任するという。

モーズリーは、2025－26シーズンまでオーランド・マジックを指揮。今プレーオフではデトロイト・ピストンズ相手に3勝1敗から逆転負けを喫し、チームは1回戦敗退となった。直後にマジックから解任されたモーズリーは、今月19日（現地時間18日）にペリカンズの新指揮官へ就任。モーズリーとともにマジックのアシスタントコーチを務めていたシャムゴッドも、新天地で再びタッグを組む見込みとなっている。

現在50歳のシャムゴッドは、NBAファンのみならず、世界中のプレーヤーから“ハンドリングの伝説”として知られる存在だ。特に、自身の名を冠したクロスオーバームーブ「シャムゴッド」は、バスケットボール史に残る象徴的なスキルとして浸透。ドリブルを外側へ流して相手の重心をずらし、一気に抜き去る独特の動きは、カイリー・アービング（ダラス・マーベリックス）やラッセル・ウェストブルック（サクラメント・キングス）、クリス・ポール（元ロサンゼルス・クリッパーズほか）ら数多くのNBAスターが取り入れてきた。

現役時代のシャムゴッドは、1997年のNCAAトーナメントで脚光を浴びた。当時、第10シードだったプロビデンス大学をエリート8進出へ導き、後にNBAスターとなるマイク・ビビー（元キングスほか）擁するアリゾナ大学とも激闘を演じた。自身も得点力とゲームメーク能力を兼ね備えたガードとして高い評価を受け、同年のNBAドラフトでは2巡目指名を受けている。

NBAでは1997－98シーズンにワシントン・ウィザーズでプレーし、通算20試合に出場。その後は中国リーグなど海外でキャリアを続けた。NBA選手としての実績こそ限定的だったものの、唯一無二のハンドリング技術によって、“プレーヤーから最もリスペクトされるプレーヤーのひとり”として特別な存在感を放っていた。

引退後は指導者へ転身し、2012年から母校プロビデンス大学で選手育成コーチを担当。2016年にはダラス・マーベリックスへ加わり、選手育成コーチとしてルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）らをサポートした。2025－26シーズンには、モーズリーのもとマジックでアシスタントコーチに就任している。

再建を進めるペリカンズにとって、若手育成に定評のあるモーズリーとシャムゴッドのコンビは大きな意味を持ちそうだ。特に、ジェレマイア・フィアーズら若手ガード陣にとっては、世界最高峰の“ハンドリング職人”から直接学べる貴重な環境となるだろう。