スーパーの初鰹の刺し身を簡単アレンジ！藤井恵さんの『かつおの中華風刺し身サラダ』

かつおのおいしい季節到来！

スーパーの魚売り場でもかつおの刺し身がよく並ぶようになりましたね。

いつものお刺身を簡単アレンジして、旬をより楽しみませんか？

さっぱりとしてうま味の強い赤身の初がつおは、みずみずしい生野菜やピリッと辛みの効いたドレッシングとの相性が抜群！気分も上がるごちそうサラダをご紹介します。



●『初がつお』の選び方や切り方のコツは、こちらをチェック♪



『かつおの中華風刺し身サラダ』

材料（2人分）

かつおの刺し身……1/2さく（約200g）

サニーレタスの葉……2枚

セロリの茎……1/2本分

にんじん……1/3本（約50g）





作り方

〈ドレッシング〉白すりごま……大さじ1/2にんにくのすりおろし……1かけ分しょうゆ……大さじ1酢……大さじ1/2砂糖……小さじ1オリーブオイル……小さじ1豆板醤……小さじ1/3

（1）サニーレタスは一口大にちぎる。セロリは筋を取り除き、ピーラーで帯状に削る。にんじんは皮をむき、同様に帯状に削る。かつおは幅5〜6mmのそぎ切りにする。ドレッシングの材料を混ぜ合わせる。

（2）器にサニーレタス、セロリ、にんじん、かつおを盛り合わせ、ドレッシングをかけていただく。



いつものお刺身もちょっとのひと手間で、食卓を華やかに彩りますよ♪

藤井 恵フジイ メグミ 料理家 女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。 教えてくれたのは…詳細はこちら

（『オレンジページ』2013年5月17日号より）