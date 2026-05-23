ドラッカーが見抜いた「頭がいいのに成果が出ない人」の決定的盲点

「あの人は頭がいいのに、なぜかいつまでも成果が出ない」――職場で誰もが一度は感じたことがあるはずだ。経営学の巨人ピーター・ドラッカーは半世紀以上前に、この謎の正体を鮮やかに見抜いていた。生成AIの登場で知的労働の景色が一変した今こそ、『プロフェッショナルの条件――いかに成果をあげ、成長するか』の洞察が改めて光を放つ。本連載では、膨大なドラッカーの著作を読み返し、その中から令和の現在に役立つ知を取り出して紹介していく。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）

頭の良さと成果の意外な関係

「優秀なはずの人」が、組織であきれるほど成果をあげていない。一方で、目立たないのに着実に結果を出す人がいる。どこの会社にも見られる光景だろう。

本書のなかでドラッカーは、この現象を真正面から取り上げ、衝撃的な一文を残している。

頭のよい者が、しばしば、あきれるほど成果をあげられない。彼らは、知的な能力がそのまま成果に結びつくわけではないことを知らない。 ――『プロフェッショナルの条件』

ここで重要なのは、ドラッカーが頭の良さそのものを否定しているわけではない、という点だ。著者は、知力も想像力も知識も「基礎的な資質」として欠かせないものだと認めている。

しかし本書には、それらは成果の限界を設定するだけだと書かれている。つまり、いくら知力があっても、それを成果に変換する別の能力がなければ、宝の持ち腐れに終わってしまうのである。

亀のように歩む人が勝つ理由

では、頭の良い人を尻目に成果を出していくのは、いったいどういう人なのか。ドラッカーの観察は鋭い。

しばしば創造性と混同される熱気と繁忙の中で、ほかの者が駆け回っている間に、亀のように一歩一歩進み、先に目標に達する。 ――『プロフェッショナルの条件』

ここでドラッカーが用いる「熱気と繁忙」という表現が興味深い。バタバタと走り回り、いかにも仕事をしている雰囲気を醸し出している人は、周囲からは創造的に見える。だが本人は、ただ忙しいだけで何も生み出していないことが多い。

対照的に、亀のように地道に進む人は、何をなすべきかを見定め、そこに向かって着実に一歩ずつ進んでいる。派手さはなくとも、ゴールに先に到達するのは決まってこのタイプである、というのがドラッカーの指摘なのだ。

令和の現実に照らせば、チャットやメールの通知に追われ、会議やタスクを大量にさばいている人ほど「優秀そうに見える」かもしれない。しかしドラッカーの視点からすれば、「それは違う」となる。

AIで露わになる本質

ドラッカーが本書で繰り返し強調するのは、知識労働者は自らをマネジメントしなければならないという点だ。肉体労働は量や質で測れるが、知識労働は「何をなすか」を本人が決めなければ始まらない。生み出すのは知識やアイデア、情報であり、それ自体は目に見えない。

生成AIが普及した現在、この事実は誰の目にも明らかになりつつある。文章作成、資料の要約、コード生成といった作業のかなりの部分は、AIが担えるようになりつつある。にもかかわらず、AIを使って劇的に成果が伸びる人と、ほとんど変わらない人とにくっきり分かれている。

その差を生むものこそ、ドラッカーが半世紀以上前に指摘した能力ではないか。「何が成果として求められているのか」を見極める力がなければ、AIという強力な道具も宝の持ち腐れに終わるかもしれない。プロンプトの巧拙よりも、そもそも何を問うべきかを判断する力が問われているのである。

令和の知識労働者への処方箋

頭の良さは武器になる。ただし、武器を持っているだけでは成果にはつながらない。本書が示しているのは、知力を成果に変換するためのもう一段の能力――目の前の仕事ではなく外の世界の「成果」に目を向け、何をなすべきかを自ら決める力――の存在である。

著者は本書で、成果をあげる能力は習得できると断じている。生まれつきの才能ではなく、意識して身につける技術なのだ。多忙に翻弄されている現代の知識労働者にとって、これほど勇気づけられる言葉はないだろう。

明日からまず一つ試せるとすれば、「今日の自分の忙しさは、本当に成果につながっているか」と自問することかもしれない。亀の歩みでも、向かう先さえ正しければ、駆け回る兎より先にゴールに着く。ドラッカーの洞察は、AI時代の今こそ実践的な指針として効いてくるはずだ。