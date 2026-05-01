開催：2026.5.22

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 1 - 3 [ガーディアンズ]

MLBの試合が22日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。

タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。

3回表、1番 ダニエル・シュニーマン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 DET 0-1 CLE、2番 ホセ・ラミレス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 DET 0-2 CLE

8回表、8番 パトリック・ベイリー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 DET 0-3 CLE

8回裏、3番 ディロン・ディングラー 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 DET 1-3 CLE

試合は1対3でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はタイガースのケーシー・マイズで、ここまで2勝3敗0S。ガーディアンズのガディスにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-22 04:56:07 更新