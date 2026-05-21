【金川紗耶×本田紗来】温泉旅行にぴったり！心ほぐれる「リラクシーリンクコーデ」をご紹介♡

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心を許せる親友との旅行なら、リンクコーデでもっと気分を上げたいよね？そこで今回は、Rayの仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、リラクシーな「リンクコーデ」をお届けします。心も体も温まる温泉旅にぴったりな装いをぜひチェックして♡

気取らないリラクシーな装いでホッとひと息、日帰り温泉。

From SAYA

「私の感覚的に、温泉旅行は心を許せる人としか行けなくて。紗来は、沈黙も気まずくなくて、どんなこともさらけ出せる貴重な存在。そんな紗来と心も体も温まって、とことん語り尽くせて。はぁ〜。最高の時間だったな」

From SARA

「『紗来の存在が私の癒し』ってやんちゃんは言ってたけど、そっくりそのままお返しするよ。楽チンな格好も、すっぴんも、心の内もすべてを包み込んでくれるやんちゃん。これからもいろんな場所に行こう！ねえ、次はどこ行く？」

Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡

【右】SAYA's Coordinate

ラフなスエットパンツは肌見せ意識で脱ブナン

【左】SARA's Coordinate

シャツのセットでつくるパジャマコアが可愛い♡ リラクシーさと、ほどよいしゃれ感をゲットできるシャツのセットアップ。ミニ丈ならだらしなさを回避して、女性らしい雰囲気に。

〈右・金川紗耶〉セットトップス 10,120円／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM）スエットパンツ 25,300円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）キャップ 5,500円／KANGOL（kangol headwear）シュシュ 550円／WEGO ナップサック 7,480円／idem（アンティローザ）バレエスニーカー 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス／スタイリスト私物〈左・本田紗来〉ストライプシャツ 16,500円、同ストライプショートパンツ 17,600円／ともにMardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN） バッグ 24,860円／CHRISTINE PROJECT（ HANA SHOWROOM）スニーカー 8,250円／プーマ ソックス／スタイリスト私物

撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

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