【金川紗耶×本田紗来】温泉旅行にぴったり！心ほぐれる「リラクシーリンクコーデ」をご紹介♡
心を許せる親友との旅行なら、リンクコーデでもっと気分を上げたいよね？そこで今回は、Rayの仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、リラクシーな「リンクコーデ」をお届けします。心も体も温まる温泉旅にぴったりな装いをぜひチェックして♡
気取らないリラクシーな装いでホッとひと息、日帰り温泉。
From SAYA
「私の感覚的に、温泉旅行は心を許せる人としか行けなくて。紗来は、沈黙も気まずくなくて、どんなこともさらけ出せる貴重な存在。そんな紗来と心も体も温まって、とことん語り尽くせて。はぁ〜。最高の時間だったな」
From SARA
「『紗来の存在が私の癒し』ってやんちゃんは言ってたけど、そっくりそのままお返しするよ。楽チンな格好も、すっぴんも、心の内もすべてを包み込んでくれるやんちゃん。これからもいろんな場所に行こう！ねえ、次はどこ行く？」
Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡
【右】SAYA's Coordinate
ラフなスエットパンツは肌見せ意識で脱ブナン
【左】SARA's Coordinate
シャツのセットでつくるパジャマコアが可愛い♡ リラクシーさと、ほどよいしゃれ感をゲットできるシャツのセットアップ。ミニ丈ならだらしなさを回避して、女性らしい雰囲気に。
撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来