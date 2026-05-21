【金川紗耶×本田紗来】温泉旅行にぴったり！心ほぐれる「リラクシーリンクコーデ」をご紹介♡

心を許せる親友との旅行なら、リンクコーデでもっと気分を上げたいよね？そこで今回は、Rayの仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、リラクシーな「リンクコーデ」をお届けします。心も体も温まる温泉旅にぴったりな装いをぜひチェックして♡

気取らないリラクシーな装いでホッとひと息、日帰り温泉。

From SAYA

「私の感覚的に、温泉旅行は心を許せる人としか行けなくて。紗来は、沈黙も気まずくなくて、どんなこともさらけ出せる貴重な存在。そんな紗来と心も体も温まって、とことん語り尽くせて。はぁ〜。最高の時間だったな」

From SARA

「『紗来の存在が私の癒し』ってやんちゃんは言ってたけど、そっくりそのままお返しするよ。楽チンな格好も、すっぴんも、心の内もすべてを包み込んでくれるやんちゃん。これからもいろんな場所に行こう！ねえ、次はどこ行く？」