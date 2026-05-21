工事不要でスイッチをスマホから遠隔操作！ボタン・シーソースイッチ両対応の貼るだけIoT指ロボット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、工事不要で既存スイッチをスマート化できる指ロボット「400-SSA009」を発売した。
■工事不要だから誰でも簡単に導入
配線工事や専門知識は一切不要。本体を付属の両面テープで固定するだけで設置できる。賃貸住宅やオフィスなど、大掛かりな工事ができない環境でも導入しやすい。届いたその日からすぐに使い始められる、手軽いIoTアイテムだ。
■いつもの家電が“スマート家電”に変わる
今使っている照明や家電のスイッチに貼り付けるだけで、簡単にIoT化できる指ロボット。専用アプリ「Sanwa Connect」を使えば、外出先からでもスマートフォンでON・OFF操作が可能。買い替え不要で既存環境をそのまま活かせるため、手軽にスマートホーム環境を構築できる。
■ボタンもシーソーも幅広く対応
ボタン式スイッチ用アタッチメントに加え、シーソー型スイッチ対応アタッチメントも付属。照明スイッチ、電源ボタン、家電操作など、さまざまなシーンで活用できる。長押し時間や押し込み幅も調整できるため、機器に合わせた細かな設定が可能だ。
■スマホ操作だけじゃない手動操作対応
スマート化した後も、本体ボタンによる手動操作に対応している。スマートフォンが手元にない時や、すぐに操作したい時でも安心だ。アプリ操作と手動操作を使い分けられるため、家族みんなが使いやすく、日常生活に自然に溶け込む。
■コンパクト設計で場所を選ばない
約3.8cm四方、重量約44gのコンパクト設計を採用。小型ながらしっかりとスイッチ操作を行え、設置後もインテリアを邪魔しない。玄関照明やデスク周り、オフィス設備など、さまざまな場所でスマート化を実現する。
■工事不要で既存スイッチをスマート化できる指ロボット「400-SSA009」
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■ボタンもシーソーも幅広く対応
ボタン式スイッチ用アタッチメントに加え、シーソー型スイッチ対応アタッチメントも付属。照明スイッチ、電源ボタン、家電操作など、さまざまなシーンで活用できる。長押し時間や押し込み幅も調整できるため、機器に合わせた細かな設定が可能だ。
■スマホ操作だけじゃない手動操作対応
スマート化した後も、本体ボタンによる手動操作に対応している。スマートフォンが手元にない時や、すぐに操作したい時でも安心だ。アプリ操作と手動操作を使い分けられるため、家族みんなが使いやすく、日常生活に自然に溶け込む。
■コンパクト設計で場所を選ばない
約3.8cm四方、重量約44gのコンパクト設計を採用。小型ながらしっかりとスイッチ操作を行え、設置後もインテリアを邪魔しない。玄関照明やデスク周り、オフィス設備など、さまざまな場所でスマート化を実現する。
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